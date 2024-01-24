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Felç sonrası iyileşmeyi sağlıyor! Yeni araştırma şaşırttı: Akupunkturun bilinmeyen faydası...

Çin'de yapılan bir araştırmada, inme sonucu konuşma güçlüğü geçen kişilerin tedavisinde akupunktur kullanılmasının, dil fonksiyonlarının geri kazanılmasında önemli katkısı olduğu tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:58
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FELÇ SONRASI İYİLEŞMEYİ SAĞLIYOR! YENİ ARAŞTIRMA ŞAŞIRTTI: AKUPUNKTURUN BİLİNMEYEN FAYDASI...

Tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmaya göre, Çin'deki Tianjin Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi'nden araştırmacılar, akupunkturun inme sonrası konuşma bozukluğu geçiren hastaların tedavisindeki etkisini inceledi. Araştırmada, inme sonrası konuşma bozukluğu tanısı konulan 45 ile 75 yaş arası 252 katılımcı, rastgele iki gruba ayrıldı. Bir gruba "gerçek" akupunktur uygulanırken diğerine "sahte" tedavi uygulandı.

Her iki grup da dil terapisi ve geleneksel tedaviyle birlikte 6 hafta boyunca 30 seans akupunktur tedavisi gördü. Araştırmada, 6 hafta "gerçek" ve "sahte" akupunktur tedavisi gören hastaların sonuçları karşılaştırıldığında gerçek akupunktur alan kişilerin konuşma becerilerinin diğerlerine oranla önemli derecede iyileştiği görüldü.

Araştırmacılar, "Çalışma sonuçları, akupunkturun inme sonrası konuşma bozukluğu geçiren hastalara yardımcı tedavi olarak verilebileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.

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