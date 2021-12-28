Felç yüzünden yatağa bağlandı: "Robotik rehabilitasyon" ile ayağa kalktı

Prof. Dr. Yalçın, "Omurilik yaralanması 'kişi ve ailesinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri' olarak tanımlanır. Bunun da seviyeleri vardır. Çok şiddetli omurilik yaralanmaları olabileceği gibi daha hafif, alt seviyelerde de olabilir." bilgisini paylaştı.

Hastanın taburcu olması için planlamalara başladıklarını bildiren Yalçın, bu tedavilerin uzman fizyoterapistler ve rehabilitasyon hemşireleriyle ekip halinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Şu an koltuk değnekleriyle yürüyebilen Jiyan Bilgin'in sağlık durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elif Yalçın , eylül ayında kendilerine gelen hastanın robotik rehabilitasyon tedavisine çok hızlı yanıt verdiğini anlattı.

Omurilik Hasarı Rehabilitasyon Kliniğinde tedavisine başlanan Bilgin, kas yükünü hafifleterek hastaların yürümesine destek olan "robotik rehabilitasyon" cihazı merkezli yoğun tedavi programı ile üç ayda yeniden ayağa kalkabildi.

Adıyaman 'da yaşayan 26 yaşındaki Jiyan Bilgin, birkaç ay önce gece geç saatte uykusuz şekilde araba kullanırken kaza geçirdi. Bu esnada emniyet kemeri takılı olmayan Bilgin'in omuriliğinde hasar oluştu.

"ROBOTİK REHABİLİTASYON BAZI HASTALARDA OLDUKÇA EFEKTİF OLABİLİYOR"

Jiyan Bilgin'in omurilik yaralanmasının çok yüksek bir seviyede olmadığını ve bunun tedavi açısından ciddi bir avantaj sağladığını vurgulayan Yalçın, "Robotik rehabilitasyon (Lokomat cihazı) hastanın kas fonksiyonlarının yardımlı olarak kuvvetlendirilmesini, hastanın yürüme fonksiyonlarını tekrar öğrenmesini sağlıyor. Her hastada değil ama bazı hastalarda oldukça efektif olabiliyor. Jiyan da o hastalarımızdan biri oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Elif Yalçın, robotik rehabilitasyon cihazlarının omurilik yaralanmaları için umut oluşturduğunu belirterek, bu tip yaralanmalar yaşayan her hastanın mutlaka bir fizik tedavi rehabilitasyon kliniğine başvurmasının önem taşıdığını vurguladı.

"EMNİYET KEMERİM TAKILI OLMADIĞI İÇİN BU HALDEYİM"

Yeniden ayağa kalkabilmenin mutluluğunu yaşayan Jiyan Bilgin ise "Emniyet kemerim takılı olmadığı için bugün bu haldeyim. Emniyet kemeri takmış olsaydım kazayı çok daha hafif atlatabilirdim. Yaklaşık 3 aydır Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyorum. Buraya ilk geldiğimde hiç hareket edemiyordum, yatağa bağımlıydım. Üç ay sonunda koltuk değnekleriyle yürüyebilmeye başladım. İnşallah daha da iyi olacağım." dedi.

İyileştiğinde işi olan gözlükçülüğe dönmeyi arzuladığını anlatan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç yürüyemeyeceğimi düşündüğüm anlar oldu. 'En azından kendi ihtiyaçlarımı kendim giderebileyim, o seviyeye gelebileyim' diye düşünüyordum. İnsan umutsuzluğa kapılıyor ama gerçekten en önemli ilaç umut. Her zaman pozitif düşünmeye çalıştım. Çok şükür iyi durumdayım. Tek hayalim ve isteğim tekrar eskisi gibi olabilmek."

Jiyan Bilgin, tüm hastaların bir an evvel sağlığına kavuşmasını dileyerek, Fizik Tedavi Hastanesi doktorlarına teşekkür etti.