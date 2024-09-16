Gece terleyerek uyanıyorsanız dikkat! Meğer o hastalığın habercisiymiş…

Göze, "Lenfoma, bağışıklık sistemimizin bir parçası olan lenfosit adı verilen hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir kanser türüdür" diyerek erken evrelerde teşhis edilen lenfomanın tedaviye iyi yanıt vereceğini anlattı.





LENFOMA'NIN BELİRTİLERİ

Lenfoma türleri ve belirtileri hakkında da bilgi veren Hasan Göze, "İki ana lenfoma türü vardır: Hodgkin lenfoma (%10-15) ve Non-Hodgkin lenfoma (%85-90). Bu türlerin hem tedavi yöntemleri hem de klinik seyirleri farklılık gösterir. Lenfomanın en yaygın belirtisi; genellikle boyun, koltuk altı veya kasıkta ortaya çıkan ağrısız ve hareketsiz lenf düğümü büyümeleridir. Ayrıca, istem dışı kilo kaybı (6 ay içinde vücut ağırlığının yüzde 10'u), uzun süreli ve enfeksiyonla ilişkili olmayan ateş yüksekliği, aşırı gece terlemeleri (çamaşır ve çarşaf değiştirmeyi gerektiren), halsizlik, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler de gözlemlenebilir" dedi.





RİSK FAKTÖRLERİ VE TEŞHİSİ

Lenfoma gelişimi açısından risk faktörleri hakkında bilgi veren Dr. Göze, "Lenfoma gelişimi için risk faktörleri arasında ileri yaş, erkek cinsiyet, bağışıklık sisteminin zayıflaması (organ nakli veya HIV), Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar, ailede lenfoma öyküsü, tarım ilaçları ve kimyasallara maruz kalma, radyasyon, otoimmün hastalıklar, obezite ve önceki lenfoma tedavileri yer alır.

Lenfoma teşhisi genellikle fizik muayene, kan testleri, PET ve BT taramaları gibi görüntüleme yöntemleri ve biyopsi ile konur. Biyopsi, lenf düğümünden alınan örneğin mikroskop altında incelenmesini içerir ve kesin tanı sağlar" ifadelerini kullandı.





TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tüm dünyada bir milyondan fazla insan lenfoma ile yaşadığını ve her gün ortalama bin kişinin lenfoma tanısı aldığını söyleyen Dr. Hasan Göze, "Tedavi, lenfomanın türü ve evresine göre değişiklik gösterir. En sık uygulanan tedaviler arasında kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler yer alır. Tedavi planı, hastanın genel sağlık durumu ve hastalığın yayılma derecesi göz önünde bulundurularak belirlenir. Özellikle erken evrelerde teşhis edilen lenfoma, tedaviye iyi yanıt verir. Hodgkin lenfoma vakalarının çoğu modern tedavilerle tamamen iyileşebilirken, daha sık görülen Non-Hodgkin lenfomaların başarı oranları türüne ve evresine göre değişiklik gösterir" dedi.





ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

15 Eylül Dünya Farkındalık Günü'nün önemine de değinen Hasan Göze, "Dünya Lenfoma Farkındalık Günü, bu hastalığa dair bilinç düzeyini artırmak için önemli bir fırsattır. Erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırır ve bu farkındalık toplumun erken teşhis ve doğru tedaviye erişimini kolaylaştırır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 'erken tanı ve tedavi hayat kurtarır' prensibinden hareketle her yıl 15 Eylül gününü hastalığa yönelik dikkat çekmek, bilgilendirmek ve hastalık tedavisine ilişkin güncel durumu gözden geçirmek üzere kutluyoruz" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.