Geceleri araba kullananlar dikkat! O vitaminin eksikliği gece körlüğüne neden oluyor...

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, özellikle gece mesaisi yapan taksi şoförlerini ve uzun yola çıkan şoförleri yakından ilgilendiren bir sorun olan gece körlüğü (niktalopi) hastalığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Gece körlüğünün düşük ışık şartlarında görme zorluğu olarak tanımlandığını vurgulayan Opr. Dr. Zaim, "Hastalık özellikle geceleri uzun saatler boyunca direksiyon başında olan taksi şoförleri için ciddi bir risk faktörü oluşturmaktadır" diye konuştu.





"HALK ARASINDA TAVUK KARASI HASTALIĞI OLARAK BİLİNİYOR"

Halk arasında tavuk karası hastalığı olarak da bilinen gece körlüğünün A vitamini eksikliğinden kaynaklanan ve gece görüşünü etkileyen bir göz hastalığı olduğunun altını çizen Opr. Dr. Nükhet Zaim, "Retina, gözün arkasında bulunan ve ışığı algılayan, görme sinyallerini beyne ileten dokudur. Tavuk karası hastalığında, retina hücreleri (özellikle rod hücreleri) yavaş yavaş işlevini yitirir, bu da gece görüşünün bozulmasına, görüş alanının daralmasına ve ilerleyen safhalarda tam görme kaybına neden olabilir" ifadelerini kullandı.





"A VİTAMİNİ TAKVİYESİ ÖNEMLİ"

Tavuk karası hastalığının genetik mutasyonlar sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunun söyleyen Opr. Dr. Nükhet Zaim, şu bilgileri paylaştı:

"Genellikle ırsî kalıtım gösterir ve farklı genlerin mutasyonları hastalığa neden olabilir. Kalıtım şekilleri otozomal dominant, otozomal resesif veya X'e bağlı olabilir. Şu anda retinitis pigmentosa için kesin bir tedavi bulunmamaktadır ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek veya yaşam kalitesini artırabilecek bazı yöntemler mevcuttur. Özellikle A vitamini takviyesinin bazı gece körlüğü hastaları üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Görme kaybını yönetmek ve günlük yaşamda daha iyi başa çıkmak için özel eğitim ve cihazlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra gözlük, lens veya yardımcı cihazlar gibi çözümler hastaların yaşam kalitesini artırabilir."





"SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİREBİLİR"

Gece körlüğü olan şoförlerin, karanlıkta görme yetilerinin azalması sebebiyle sürüş güvenliğinin tehlikeye girebileceğini belirten Opr. Dr. Nükhet Zaim, "Bu durum, hem şoförler hem de yolcular için kazalara davetiye çıkarabilir. Geceleri yol işaretlerini ve çevresel detayları algılamada zorluk yaşayan, parlak ışıklar, farlar veya sokak lambalarından gelen ışıkta aşırı parlamaya maruz kalan ve karanlıkta görüşü belirgin şekilde azalan kişilerin düzenli göz muayenesi yaptırmaları, göz sağlığını destekleyen A vitamini açısından zengin besinler tüketmeleri, gerekli durumlarda gece görüşünü iyileştirebilecek özel gözlükler kullanmaları gerekmektedir. Tavuk karası hastalığı, yaşam boyu süren bir süreç olup erken teşhis, hastaların yaşam kalitesini koruma açısından önemlidir. Tavuk karası hastalığı belirtileri fark edildiğinde bir göz doktoruna başvurmak ve düzenli göz muayenelerini aksatmamak hastalığın yönetiminde kritik rol oynamaktadır" diyerek sözlerini sonlandırdı.