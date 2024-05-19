Geceleri asla böyle uyumayın! Sabahlarınızı zehir edecek o hata…

The Sleep Advisor'a göre, vantilatör odadaki havayı hareket ettirdikçe, toz ve polenlerin sinüslerinize, yani burnunuza doğru ilerlemesine neden oluyor.
Bu nedenle astıma, saman nezlesine veya genel alerjiye yatkınsanız, o güzel hafif rüzgar size düşündüğünüzden daha fazla zarar veriyor olabilir.
Aynı şekilde, fanınız toz topluyorsa, her açtığınızda bu tozu size doğru uçuyor olabilir.
Soğuk havanın size doğru üflenmesinin olası bir dezavantajı olarak değerlendirilen bir diğer şey de, bunun neden olabileceği kuru cilttir.
Vantilatörü vücudunuzda uzun süre tutarak cildinizi aşırı kurutuyor olabilirsiniz.
Ve gözleriniz kısmen açık uyuyorsanız bu durum da sizin dezavantajınıza olabilir çünkü gözlerin kurumasına ve tahrişe yol açabilir.
Başka bir etki de sinüs tahrişidir çünkü sürekli hava akışı sinüslerinizi kurutabilir. Özellikle aşırı ise, vücudunuzun telafi etmek için aşırı mukus üretmesine neden olabilir.
Bu, tıkanıklığa, havasızlığa ve baş ağrısına yatkın olacağınız anlamına gelir.
Çok bariz görünmeyebilecek bir şey kas ağrısıdır. Eğer uyandığınızda kaslarınız tutulmuş veya ağrıyorsa nedeni vantilatör kaynaklı olabilir.
Bunun nedeni, konsantre soğuk havanın kasları gerginleştirip kramplara neden olabilmesidir.