Geceleri asla böyle uyumayın! Sabahlarınızı zehir edecek o hata…

Yağmurlu ve soğuk havalardan sonra güneşli ve sıcak günler çoğu kişinin en büyük isteği. Ancak yazın gelişiyle birlikte ısınan havalar gece uyumayı da zorlaştırabiliyor. Geceleri sıcakla baş edebilmek zorlu olabiliyor. Ancak serinlemek için başvuracağımız yöntemler daha büyük zararlara neden olabilir.

Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:13 PAYLAŞ ABONE OL

The Sleep Advisor'a göre, vantilatör odadaki havayı hareket ettirdikçe, toz ve polenlerin sinüslerinize, yani burnunuza doğru ilerlemesine neden oluyor.

Bu nedenle astıma, saman nezlesine veya genel alerjiye yatkınsanız, o güzel hafif rüzgar size düşündüğünüzden daha fazla zarar veriyor olabilir.