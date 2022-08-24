Geçmeyen ağrıları anında dindiriyor! İşte doğal ağrı kesici o besin…

ACI BİBER

Acı biber, beynin trigeminal sinirlerini uyuşturan ve ağrıları hissetmenize neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca kümelenme, gerginlik ve diğer baş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur..Ek olarak acı biber yemek tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olacağından sinüzit nedeniyle baş ağrısı olanların da ağrılarının geçmesini sağlayabilir.. Acı biber ayrıca C, A, B ve E vitaminlerini içerdiğinden sağlığınızı destekler.