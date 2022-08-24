Geçmeyen ağrıları anında dindiriyor! İşte doğal ağrı kesici o besin…

Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen ağrılar sizi umutsuzluğa sürükleyebilir ancak yaşam tarzınızda yapacağınız bazı değişiklikler ağrılardan sonsuza dek kurtulmanıza yardımcı olabilir. Egzersiz yapmanın yanı sıra şu besinler tüketmek de baş ağrınızı kısa sürece dindirecek…
SAĞLIKLI YAĞLAR
Konu baş ağrısı olduğunda sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenlerin başında ise sağlıklı yağlar tüketmek geliyor. Özellikle omega-3 yağ asitleri uzmanların kronik ağrıya karşı tüketilmesini önerdiği bir besinidir. Zengin omega-3 kaynakları arasında ise yağlı balıklar, ceviz ve keten tohumu gibi yiyecekler bulunmakta.
Aynı zamanda omega-3'ler bağışıklığı güçlendirir ve daha sağlıklı olmanızı da sağlar. International Journal of Molecular Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre omega-3 yağ asitleri, özellikle belirli bağışıklık hücre tiplerinde sağlıklı bağışıklık fonksiyonlarını desteklemektedir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler başta magnezyum olmak üzere mineraller bakımından oldukça zengindir. Magnezyum ise sinirlerde oluşan hasarın sonucu olan kas spazmları, iltihaplanma ve ağrıya karşı oldukça etkilidir.
Ispanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı yeşillikler beta-karoten adı verilen ve iltihap söktürücü özelliği ile bilinen bir antioksidan bakımından da oldukça zengindir.
American Journal of Lifestyle Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma iltihaplanmanın belirtisi olan C-reaktif protein düzeylerinin yeşil yapraklı sebze yiyenlerde 6 ay içerisinde ortalama %400 azaldığını gösterdi.
RENKLİ YİYECEKLER
Gün içerisinde mümkün olduğunca her renkten meyve ve sebze yemek kronik ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu durumda belirli bir meyve ve sebzeyi sevmiyor olsanız bile o renkten başkta birini seçebilirsiniz.
Bir gün içerisinde mümkün olduğunca çok renk tüketmek vücuda iltihaplarla da savaşmaya yardımcı olan polifenoller ve antioksidanlar sağlar.
Çeşitli meyve ve sebzeler yemek sadece iltihaplanmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini de azaltmaktadır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
ACI BİBER
Acı biber, beynin trigeminal sinirlerini uyuşturan ve ağrıları hissetmenize neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca kümelenme, gerginlik ve diğer baş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur..Ek olarak acı biber yemek tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olacağından sinüzit nedeniyle baş ağrısı olanların da ağrılarının geçmesini sağlayabilir.. Acı biber ayrıca C, A, B ve E vitaminlerini içerdiğinden sağlığınızı destekler.