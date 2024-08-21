Geçmeyen baş ağrınızın sebebi çene rahatsızlığı olabilir! Özellikle o yaş aralığında...

KULAK ÇINLAMASI VE BAŞ AĞRISINA DİKKAT Doç. Dr. Gökhan Kuran, çene eklemi bozukluklarının genellikle ağrı, çene hareketlerinde kısıtlılık, çiğneme zorlukları, çeneden gelen klik sesi ve kulaktaki çınlama ile kendini belli ettiğini ifade etti. Özellikle sabahları çenede sertlik hisseden, çenesinde kilitlenme yaşayan ve çiğneme sırasında zorlanan bireylerin bu tür bir bozukluğa sahip olabileceğini aktaran Doç. Dr. Kuran, çene ekleminde sürekli bir ağrı veya baş ağrısı ile birlikte bu belirtilerin görülebileceğini kaydetti.





TEDAVİ YÖNTEMİ SEBEBE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR

Çene eklem bozukluklarının tedavi edilebilir olduğunu ve erken dönemde tedavi uygulanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Gökhan Kuran, "Bu bozuklukların tedavisi, altta yatan sebebe göre değişiklik gösterir. İlk olarak, çene kaslarını rahatlatmak ve stresi azaltmak için sıcak-soğuk kompresler, yumuşak diyet ve stres yönetimi önerilir. Diş sıkma alışkanlığı olanlar için gece plağı kullanımı tavsiye edilir. Fizik tedavi, çene kaslarının güçlendirilmesi ve esnekliğinin artırılması için etkili bir yöntemdir. İleri vakalarda, eklemde diğer prosedürlerle düzeltilemeyecek bir tahribat varsa, diğer tedavileri denemenize rağmen şiddetli semptomlar devam ediyorsa ameliyat da bir seçenek olarak değerlendirilebilir ve cerrahi müdahaleler gerekebilir" diye konuştu.