Geçmeyen yorgunluğun sebebi! Hem baş ağrısı hem dikkat dağınıklığı yapıyor...

Zararlı mavi ışığa maruz kalmanın uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığına neden olduğunu belirten Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emir Ruşen, “Akşam ve gece geç saatlerde cep telefonu, tablet ve bilgisayarla uğraşılması halinde zararlı mavi ışıklar sirkadiyen ritim bozukluğuna neden oluyor” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:39 PAYLAŞ ABONE OL

Son yıllarda elektronik cihazların kullanımındaki artış, yaydıkları mavi ışığın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getirdi. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emir Ruşen, zararlı mavi ışığa maruz kalmanın yan etkilerine değinerek önemli uyarılarda bulundu. Akşam ve gece geç saatlerde cep telefon, tablet ve bilgisayarla uğraşılması halinde zararlı mavi ışıkların sirkadiyen ritim bozukluğuna neden olduğuna dikkat çekti. Dr. Ruşen, "Oysa güneşten alınan sağlıklı mavi ışık uyku düzeni, sirkadiyen ritim düzenlenmesinde çok ciddi rol oynuyor. Tersi durumda ise özellikle elektromanyetik yayan ve ışık dalga boyu kısa olan tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi cihazların ciddi zararlı etkileri ortaya çıkıyor." açıklaması yaptı.





"SON YILLARDA BAŞ AĞRILARINDA DA ARTIŞ VAR"

Yan etkileri anlatan Dr. Emir Ruşen, "Bu da öncelikle uyku - uyanıklık dengesini bozuluyor. Dolayısıyla biz uykunun sağlıklı fazlarına giremiyoruz. Gece tam uykuya dalamadığımızda; sabah yorgun kalkıyoruz, gün içinde sinirliyiz, yorgunuz, gerginiz ve dikkat dağınıklığımız ortaya çıkıyor" dedi. Hekim olarak son yıllarda baş ağrılarında da önemli artışlar gözlemlediklerini kaydeden Dr. Emir Ruşen, bunların tamamen uzun süre toksit ve zararlı mavi ışığa maruz kalmaktan kaynaklandığını ifade etti.