Genetiğe dikkat! Bu kanser aileden geliyor

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olduğuna dikkati çeken Coşkun, Türkiye 'de her yıl yaklaşık 20 bin yeni vaka görüldüğünü aktardı.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastalığın teşhisi konusunda bazı sıkıntılar yaşandığına değinen Coşkun, "Normalde bizim ilerlemiş, başka organlara yayılmış hastalık oranı yaklaşık yüzde 8 civarındayken salgın döneminde maalesef teşhislerde gecikmeler oldu. İnsanlarımız hastaneye gitmekten, 'Kovid-19 enfeksiyonu kapar mıyım?' diye korktu. Bu süreçte özellikle daha riskli kişilerde kontrolleri ve takipleri arttırmamız ve insanları bilinçlendirmemiz lazım. Teşhisimiz ne kadar erken evreye doğru kayarsa aldığımız neticeler o kadar iyi olmakta." diye konuştu.

Coşkun, erkeklerde de meme kanserinin görüldüğünü ancak kadınlardan farklılıkları olduğunu söyledi.

Tüm meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 1 ila 2'sinin erkeklerde görüldüğünü anlatan Coşkun, "Erkeklerde biraz daha kondurulmadığı ve akla gelmediği için geç teşhisler olabilmekte ayrıca erkeklerde biraz daha agresif ve hızlı seyredebilmekte." dedi.