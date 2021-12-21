Gerçek bir gripsavar! Sadece bir kaşık yemeğinize eklemeniz yeterli

Tarihsel olarak, yiyeceklere baharatlı eklemeler, buzdolabının icadından önce sıcak iklimlerde bozulmayı önlemeye yardımcı oldu. Kapsaisin'in anti-mikrobiyal özellikleri, bakteri büyümesinin %75'ini engellediği için acı biberler de yiyeceklerinin muhafazasında önemli bir rol oynuyordu. Çeşitli baharatların kullanılmasıyla yaşayan ve hayatta kalan kültürlerden insanlar, yemekte ekstra lezzet isteyen baharatlı tarifleri bu nedenle daha sık kullanmaya başladılar.







Yiyeceklere acı biber, acı sos ve acı toz eklemek, artık yiyecekleri buzdolabında saklamamıza rağmen bizi gıda zehirlenmesinden korumaya devam ediyor. Bu sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmak için en acı biberi yemek bu etkileri artırıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Bu kulağa mantıksız gelebilir, ancak biberlerdeki kapsaisin aslında bir tahriş önleyici gibi davranır. Yıllarca ülseri olan insanlara acı baharatlı yiyeceklerden uzak durmaları söylendi, ancak araştırmalar biberlerin ülserlere faydalı olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, biber tozu, mide rahatsızlığını iyileştirmek, bağırsak gazını azaltmak, ishali iyileştirmek ve kramplar için doğal bir çare olarak hareket etmek gibi sindirim sorunlarına yardımcı olmak için eser miktarda antioksidan ve diğer kimyasallar sağlar. Ancak yine de rahatsızlığı olanlar avı biber tüketmeden önce mutlaka doktordan onay almalıdır.



KALP SAĞLIĞINI KORUR



Aynı zamanda dolaşım sistemine yardımcı olur ve kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarını önler ve lipid (yağ) birikimlerini azaltır. Bu nedenle aşırı kan pıhtılaşmasını tersine çevirir. Ayrıca kan akışına yardımcı olmak için kan damarlarını genişletir.



MİGRENİ AZALTIR







Daha da kötü olan başka bir ağrınız olana kadar tek odak noktanız olan bir vücut parçasında hiç ağrı yaşadınız mı? Beyniniz yeni yaralanmaya odaklandığında ilk ortaya çıkan orijinal acı ortadan kaybolur.

Biberlerdeki kapsaisinin güçlü ağrı giderici özellikleri nedeniyle, beyne ağrı mesajlarını taşıyan bileşen olan P kimyasalını azaltmak için cilde uygulanabilir. Sonuç olarak, ağrı reseptörleri vücudun rezervlerini tüketerek kendilerini tüketirler. Bu olduğunda, kapsaisin ağrı kesici görevi görür. Zona ve diğer ağrı türleri için etkin bir şekilde kullanılmaktadır.Baharatlı biber, vücudumuzda ısı üreten termojenik süreçleri üreterek metabolik hızı hızlandırır. Bu işlem enerji kullanır ve böylece ek kalori yakar. Ayrıca, kahvaltıda acı biber tüketilirse, günün geri kalanında iştah bastırılır ve sonuçta kilo vermeye yardımcı olur. Yağ birikimiyle mücadele etmek için vücudunuzdaki proteinleri bile değiştirebilir.

GRİPLE SAVAŞIR

Acı biberler, bağışıklık sisteminizi destekleyen, soğuk algınlığı ve griple savaşmaya yardımcı olacak beta karoten ve antioksidanlarla doludur. Araştırmalar, kapsaisin içeren burun spreylerinin tıkanıklığı azalttığını bulmuştur. Acı biberin yenmesiyle artan vücut ısısı, norovirüs (soğuk algınlığı), grip virüsleriyle mücadelede bağışıklık sistemini harekete geçirir.



