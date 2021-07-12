Gerçek bir şifacı! Her gün bir bardak içerseniz...

Zencefil sayesinde bağışıklık sisteminizi geliştirebilmenizin yanı sıra eşsiz bir enfeksiyon savaşçısına dönüşebilirsiniz. Üstelik tüketiminin de kolay olması sayesinde kilerlerin vazgeçilmezlerinden biri oluyor. İşte zencefil çayının mükemmel etkisi…

MİDE BULANTISI

Birçok doktor, hamilelik sırasında veya kemoterapinin bir sonucu olarak mide bulantısı çeken hastalara zencefil veya zencefil çayı ile su önermektedir. Zencefil mideyi boşaltmaya yardımcı olur, bağırsaklara daha hızlı yiyecek akışını sağlar. Bu mide bulantısını giderir.

KRONİK RAHATSIZLIK RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Anti-inflamatuar etkisi sayesinde zencefil, patojenleri vücudunuzdan uzaklaştırabilir ve hastalıkları önleyebilir. Ayrıca vücudunuzu bozuk hücrelere karşı korur. Örneğin, artriti hafifletebilir.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUYOR

Zencefilli su veya zencefil içeren smoothieler genellikle kilo vermenize yardımcı olabilecek detoks içecekleri olarak biliniyor. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, zencefil, gerçekten insanların kilo vermesine yardımcı olabilir. Alkolsüz içecekler veya meyve suyu yerine zencefilli su içerek çok fazla kaloriden kaçınırsınız. Ayrıca, zencefil kuru ciltlerle de savaşarak vücudunuzu nemlendirir.

KAN ŞEKERİ DÜZEYİ

Zencefil ve kan şekeri arasındaki ilişki hakkında, özellikle tip 2 diyabetli kişilerde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, şeker hastalığı olmayan kişiler için bile zencefil, dengeli bir kan şekeri seviyesini korumaya yardımcı olabilir. Bu şekilde enerjinizde daha az iniş ve çıkış yaşarsınız.

REGL SANCISI

Regl döneminde kramplarınız varsa zencefil çayı içmeniz öneriliyor. Zencefilli ılık su ağrıyı hafifletecektir. Menstrüasyon sırasında zencefilin hapını da kullanılması için birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları, zencefil takviyelerinin aslında krampları azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi.