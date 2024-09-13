Gereksiz kullanılan antibiyotik ölüme böyle sürüklüyor!

Ateş, titreme, ateşe rağmen hastanın üşüme hissi yaşaması, dinlenme halinde bile kalp atışının artması, hızlı nefes alıp verme ve nefes darlığı, halsizlik, zihinsel bulanıklık, bilinç kaybı, tansiyon düşüklüğü gibi belirtilerin sepsise işaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Temür, "Ancak bu şikayetler başlangıçta diğer enfeksiyonlara ya da hastalıklarla benzerlik gösterdiği için erken evrede tanı koymak güçleşebiliyor. Geciken tanı doğal olarak tedaviyi ve hastalık sürecini de zorlaştırıyor." dedi.

'GECİKEN TANI DOĞAL OLARAK TEDAVİYİ VE HASTALIK SÜRECİNİ DE ZORLAŞTIRIYOR'

'ALTIN SAATLER' KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Ancak hastalığın çok hızlı şekilde kötüleşebileceğini bu nedenle de 'altın saatler' in kritik öneme sahip olduğunun altını çizin Prof. Dr. Temür, sözlerine şöyle devam etti:

"Zamanında müdahale edilmezse, birkaç saat içinde hasta kritik duruma gelebilir. Bu nedenle eğer kişi hızlıca kötüleşiyorsa ya da belirtilerin birkaçı birden görülüyorsa veya hasta hızlı bir bilinç kaybına neden oluyorsa mutlaka acil müdahale gereklidir. Bazen enfeksiyon bazen organ fonksiyon bozukluğu ön planda olabilir. Ön planda görülen belirtiye göre diğer odak oluşturan durumlar hızla araştırılmalıdır. Erken uyarı sistemlerine ait fizyolojik değerlerde olumsuz değişimler çok acil alarm olarak kabul edilmelidir."

Prof. Dr. Temür, "Belirtilerin genel ve belirsiz olmasının yanısıra, hastanın durumu hafife alması, belirtilerin hızlı değişmesi, kişiden kişiye farklı şikayetlerin olması ve sepsis konusunda farkındalığın az olması gibi nedenlerin sepsis tanısının gecikmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.