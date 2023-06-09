Gıda Zehirlenmesi Ateş Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Çocuklarda Gıda Zehirlenmesi Ateşe Sebep Olur Mu?

Gıda zehirlenmesi ateş yapar mı sorusuna yanıt vermek için uzman doktorların görüşlerini dinlemek veya okumak çok önemlidir. Hazırlamış olduğumuz bu içerikte gıda zehirlenmesi ateşe sebep olur mu sorusuna yanıt vermek için önemli tıbbi kaynaklardan doğruluğu kanıtlanmış bilgileri aldık ve gıda zehirlenmesi ateş yapar mı sorusuna okuyucuyu yormayacak bir anlatım diliyle yanıt verdik. İşte konu ile ilgili kilit bilgiler…

Gıda Zehirlenmesi Ateş Yapar Mı?

Gıda zehirlenmesi dendiği zaman tek bir semptom üzerinden yorum yapmak sağlıklı değildir.

Uzmanların görüşüne göre gıda zehirlenmesinin birden fazla belirtisi vardır ve ateş de bunlardan yalnızca bir tanesidir.

Gıda zehirlenmesi genel olarak gıdalarda bulunan virüs, parazit ya da bakterilerden kaynaklanmaktadır. Bu gibi tehlikeli durumlar da kişinin sindirim sisteminde bir bozukluğa yol açarak kişiyi zor durumda bırakır ve hastalanmasına neden olur. Bunun karşılığı da halk dilinde gıda zehirlenmesidir.

Gıda Zehirlenmesi Ateşe Sebep Olur Mu?

Gıda zehirlenmesi yukarıda da söylendiği gibi birden fazla belirti gösterebilir, ateş de bunlardan yalnızca bir tanesidir. Bazı durumlarda gıda zehirlenmesi olduğu halde kişinin ateşi çıkmaz.

Enfeksiyon çok ciddi düzeyde değil ise ve kişinin bağışıklık sistemi bu durumla mücadele edebilecek kuvvetteyse çoğu zaman bir sıkıntı yaşanmaz ve ateşlenme gerçekleşmez.

Kimi zaman gıda zehirlenmeleri çok hafif belirtiler gösterir ve ateş çıkmaz. Yani gıda zehirlenmesi kişinin kesinlikle ateşini çıkartır demek mümkün olmadığı gibi gıda zehirlenmesi ateşe neden olmaz demek de doğru değildir.

Enfeksiyonun boyutuna ve kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetine göre gıda zehirlenmeleri durumunda ateşin çıkma ihtimali olduğu kadar çıkmama ihtimali de vardır.

Eğer kişi gıda zehirlenmesinden şüpheleniyorsa ateşi olup olmamasına bakmadan bir doktora görünmelidir. Doktor, muayene esnasında doğru teşhisi koyacak ve uygun tedaviyi başlatacaktır.