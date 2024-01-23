Girişimsel radyoloji uzmanı cevapladı: "Biyopsi ile kanser yayılır mı?"

Girişimsel Radyoloji Uzm. Prof. Dr. Mert Köroğlu, kanserin biyopsi ile yayılacağı söylentisinin gerçek olmadığı söyledi. 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulan babasına biyopsi yapan Prof. Dr. Mert Köroğlu uyarılarda bulunarak, "Genelde biyopsileri yapan doktor benim. Vücudunuzda belli bir yerde kitle olduğu zaman ve onkoloji doktoru sizden biyopsi istediği zaman bana başvuruyorsunuz. Girişimler radyologlar olarak bizlerde ultrasonla bazen de tomografiyle görerek o kitlenin içerisinde girerek biyopsiler alıyoruz. Hastalar bize başvurduğu zaman en çok sorulan soru şudur: 'Biz bu hastadan biyopsi aldırıyoruz, biyopsi aldırdığımız için bu hastalık yayılır mı?' Hayır, yayılmaz. Dünyada bu işi bilen hiçbir tıp doktoru, size böyle bir şey söylemeyecektir. Böyle şeyleri ancak mahallenizden, arkadaşlarınızdan, köşedeki bakkaldan duyabilirsiniz. Eğer biyopsi yapılmasına onkoloji doktoru karar verdiyse, biyopsi yapılacaktır. Hemen sorulan 2. soru şu oluyor: 'Bu kişi sizin anneniz, babanız olsa siz de yaptırır mısınız?' Tabii yaptırırız. Maalesef böyle bir durum 2 ay önce benim de babamın başına geldi. Akciğerinde bir kitle tespit ettik. Pet çektirdik. Pette kitlenin şüpheli olduğunu gördüğümüz zamanda kitlenin içerisine tomografi eşliğinde girerek biyopsiler aldık. Düşündüğümüz gibi kötü olduğunu anladık. Hücre tipi belirlendi. O tipe göre verilecek akıllı ilaçların uygunluğu belirlendi. Her hastama yaptığım gibi babama da aynı işlemi yaptım. Doktor babaları da biyopsi oluyorlar, kemoterapi alıyorlar" diye konuştu.





"KİRLİ BİLGİLERİ HALKIMIZIN İYİCE AYIRABİLMESİ LAZIM"

Biyopsi ile ilgili kirli bilgilere insanların kulak asmaması gerektiğini söyleyen baba Aslan Köroğlu (74), "2 ay önce çektirdiğim akciğer filminde kitle tespit edildi. Oğlum biyopsimi aldı. Daha sonra bu biyopsiye göre akıllı ilaç belirlendi. Sosyal medyada bazı şeyler çıkıyor. İnsanlar meşhur olmak için sosyal medyayı kullanıyor ve ekstrem en uç şeyleri söylüyorlar. Doktorların, bilim adamlarının, ilaç üretimiyle uğraşan binlerce kimyager, bilim adamı doktor çalıştıran şirketlerin, söylemediklerini halka yayıyorlar. Bu kirli bilgileri halkımızın iyice ayırabilmesi lazım. Herkes evladı ile gurur duyar. İlla doktor olması, şu olması değil, herkesin evladı kıymetlidir" şeklinde konuştu.





"GELDİĞİNDEKİ AĞRILARI TAMAMEN GEÇTİ"

Hastanın tedavisi hakkında bilgi veren Medikal Onkoloji Uzm. Doç. Dr. Mustafa Karaağaç ise "Aslan amcamız bize biyopsileri yapılmış olarak teslim edildi. Öncelikle akciğerdeki esas alandan sonra karaciğerdeki alanlarından biyopsileri yapıldı. Hastamızın tahlillerini, tetkiklerini yaptık ve evresini belirledik. Tedavi şemasını planladık. Öncelikle kemoterapi ile başladık, gerektiği takdirde kullanmak üzere akıllı ilaçları belirledik. Tedaviden güzel başarı elde ettiğimizi görüyoruz. Geldiğindeki şikayetleri belirgin geriledi, ağrıları tamamen geçti" şeklinde konuştu.