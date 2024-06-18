Göbek kordonundan aldığı kanla hayata tutundu! Annesinin kucağına böyle doğdu...

Erken müdahale edilmediğinde bebeklerin kaybedildiğini vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Zamanında müdahaleyle bebeğin yaşaması sağlanabiliyor. Bebeğimizde ileri derecede kansızlık vardı. Biz bunu ultrasonla ve diğer kan tahlilleriyle tespit ettik. Geç kalmadan kan verdik ama yetmeyince, ölçümleri yaparak 6 defa kan vermek zorunda kaldık. Belli bir süre sonra doğurtmaya karar verdik. Doğurttuğumuz zaman da çocuğun kansızlığı kalmamıştı. Şu anda bebek gayet iyi görünüyor. Bundan sonra sıkıntı beklemiyoruz. Geldiğinde 1 kilogram civarındaydı. Şu anda doğum ağırlığı 2 kilo 550 gram. İlk müdahaleyi yaptığımızda 29'uncu haftaydı. Bu çocuğa giden göbek kordonunda 3-4 milimetrelik 3 damar var. Giden bölüm dediğimiz kısımdan kanı veriyoruz."