Göğüste ağrı o hastalığın habercisi olabilir! Özellikle geceleri...

Mide ekşimesi pek çok şikayeti de beraberinde getiren, yaşam kalitesini kötü yönde etkileyen bir durumdur. Başta yanlış beslenme alışkanlıkları olmak üzere pek çok neden bu duruma yol açabilir. Özellikle geceleri artan şikayetler kişinin uyku kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak bu durumu tersine çevirmenin de çeşitli yolları bulunuyor. Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:10 PAYLAŞ ABONE OL

Mide yapısı asitlere karşı dayanıklıdır. Mide asidinin yemek borusuna doğru çıkması sonucu karın ve göğüs arasında yanma, ekşime hissine sebep olabilmektedir. Mideye ağır gelebilcek yemek tüketimi, çay, kahve ve asitli içeceklerinin fazla tüketimi, yanlış beslenme alışkanlıkları sonucu mide yanması görülebilmektedir. Tüketilen besinler kadar gündelik hayattaki stres, obezite durumu, hamilelik gibi durumlar da mide ekşimesine sebep olabilmektedir. Mide ekşimesinin ara sıra görülmesi birçok insanın başına gelebilen normal bir durumdur. Nadir görülen problemler yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol edilebilir fakat mide ekşimesinin sürekli gerçekleşmesi durumu gastrointestinal sistem hastalığının bir belirtisi olabilir bu durumda uzman bir hekime gitmekte fayda vardır.

Mide ekşimesi, göğüste ağrı ve yanma, ağza asitli ve acı mide sıvısının gelmesi, yemekten sonra mide ve yemek borusunda yanma ve geceleri artan midede ağrı ve yanma gibi belirtileri vardır.