Göğüste ağrı o hastalığın habercisi olabilir! Özellikle geceleri...

Mide yapısı asitlere karşı dayanıklıdır. Mide asidinin yemek borusuna doğru çıkması sonucu karın ve göğüs arasında yanma, ekşime hissine sebep olabilmektedir. Mideye ağır gelebilcek yemek tüketimi, çay, kahve ve asitli içeceklerinin fazla tüketimi, yanlış beslenme alışkanlıkları sonucu mide yanması görülebilmektedir. Tüketilen besinler kadar gündelik hayattaki stres, obezite durumu, hamilelik gibi durumlar da mide ekşimesine sebep olabilmektedir. Mide ekşimesinin ara sıra görülmesi birçok insanın başına gelebilen normal bir durumdur. Nadir görülen problemler yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol edilebilir fakat mide ekşimesinin sürekli gerçekleşmesi durumu gastrointestinal sistem hastalığının bir belirtisi olabilir bu durumda uzman bir hekime gitmekte fayda vardır.
Mide ekşimesi, göğüste ağrı ve yanma, ağza asitli ve acı mide sıvısının gelmesi, yemekten sonra mide ve yemek borusunda yanma ve geceleri artan midede ağrı ve yanma gibi belirtileri vardır.
Mide ekşimesinin önüne geçebilmek için tüketilen yiyecek ve içeceklere dikkat etmek gereklidir. Hangi besinin ekşime ve yanma hissini tetiklediği bulunarak o besinlerden uzak durmak gerekmektedir. Başlıca baharatlı yiyecekler, soğan sarımsak, domates, ketçap, turunçgiller, koyu kahve ve çay, gazlı içecekler, çikolata, çok sıcak ve soğuk besinler ve çok yağlı ağır yiyecekler mide ekşimesini tetiklemektedir. Dengeli ve dikkatli beslenmek gerekmektedir. Az ve sık öğün tüketimi mide ekşimesinin önüne geçecektir.
Ekşime ve yanma problemini engelleyebilmek için yaşam tarzında da değişikliğe gitmek gerekmektedir. Sağlıklı ideal kiloyu korunmak, uykudan en az üç saat önce yemek yeme işlemini bitirmek, öğünlerin porsiyonlarını azaltıp sıklığını arttırmak, sigara tüketimi varsa bırakmak, yatak başlığını yükseltmek iyi gelecektir.
Mide ekşimesine iyi gelen besinler nelerdir dersek: