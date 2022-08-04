Görmezden geldiğiniz bu belirti akciğer kanserinin ilk sinyali!

İki ila üç haftadır öksürüyorsanız veya nefes darlığı çekiyorsanız, doktorunuza danışın. NHS İngiltere ulusal kanser direktörü Cally Palmer; akciğer kanseri teşhisi konan çoğu insanın hayatta kalmaya devam ettiğini bildiklerini, bu yüzden insanların semptomların farkında olması ve mümkün olduğunca çabuk ortaya çıkması zorunlu olduğunu dile getirdi.





Tıbbi Direktör Dr Tim Woodman, herkesin akciğer kanserine yakalanabileceğini söyledi. Fakat sigara içmek, akciğer kanserinin en başat sebebi olarak öne çıkıyor. Akciğer kanseri riskiniz ne kadar sigara içtiğiniz, ne kadar süredir sigara içtiğiniz ve sigaraya ne zaman başladığınızla ilgilidir.Düzenli olarak diğer insanların tütün dumanını (pasif içicilik) içinize çekiyorsanız, akciğer kanserine yakalanma riskiniz daha yüksektir, bu nedenle çevrenizdeki ortamı sigaradan uzak tutmak en iyisidir.