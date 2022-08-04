Görmezden geldiğiniz bu belirti akciğer kanserinin ilk sinyali!

Dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri olan akciğer kanserinin belirtileri, genellikle yok sayılıyor. Bu nedenle erken teşhis edilemeyen akciğer kanseri, büyük bir ölüm riskini de beraberinde getiriyor. Kişilerin, ortaya çıkan belirtileri takip etmesi, hayat kurtaran önemli detaylardan biri olabilir.
Uzmanlar, uzun süre boyunca devam eden kalıcı öksürük semptomlarının ortaya çıkması durumunda mutlaka doktora gidilmesi konusunda uyarıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda özellikle 60 yaş üstü kişilerin doktorlarıyla iletişim kurmakta daha isteksiz ve semptomları görmezden gelme riski daha yüksek.
Sağlık uzmanlar, herhangi bir kanser türünü engellemek için erken teşhisin anahtar olduğunu ve ne kadar erken tespit edilirse tedavinin o kadar hızlı başlayabileceğini açıkladı. Erken evrelerde fark edilmesi zor olabilen akciğer kanseri söz konusu olduğunda, özellikle erken teşhis hayati önem taşıyor. Kalıcı öksürüğü yalnızca basit bir soğuk algınlığına bağlamak, farkında olmadan şiddetli bir kanser türüyle mücadele etmenize neden olabilir.
İki ila üç haftadır öksürüyorsanız veya nefes darlığı çekiyorsanız, doktorunuza danışın. NHS İngiltere ulusal kanser direktörü Cally Palmer; akciğer kanseri teşhisi konan çoğu insanın hayatta kalmaya devam ettiğini bildiklerini, bu yüzden insanların semptomların farkında olması ve mümkün olduğunca çabuk ortaya çıkması zorunlu olduğunu dile getirdi.
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR
Örneğin İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda geçen ay, yılda yaklaşık 1.000 hastaya fayda sağlayacak akciğer kanserli insanlar için çığır açan bir tedavi duyurdu.
Tıbbi Direktör Dr Tim Woodman, herkesin akciğer kanserine yakalanabileceğini söyledi. Fakat sigara içmek, akciğer kanserinin en başat sebebi olarak öne çıkıyor. Akciğer kanseri riskiniz ne kadar sigara içtiğiniz, ne kadar süredir sigara içtiğiniz ve sigaraya ne zaman başladığınızla ilgilidir.Düzenli olarak diğer insanların tütün dumanını (pasif içicilik) içinize çekiyorsanız, akciğer kanserine yakalanma riskiniz daha yüksektir, bu nedenle çevrenizdeki ortamı sigaradan uzak tutmak en iyisidir.