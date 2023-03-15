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Göz ardı etmeye gelmez! İşte 11 sessiz kanser belirtisi

Tüm dünyayı saran riskli hastalıklardan biri de kanserdir. Kesin bir tedavi yöntemi olmayan bu hastalık, gün geçtikçe herkeste belirli semptomlarla ortaya çıkıyor. Fakat erken teşhis edildiğinde bu hastalığı atlatmanız büyük bir gerçek. Peki kanser olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte vücudunuzun verdiği 11 kanser belirtisi…

Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:33
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Göz ardı etmeye gelmez! İşte 11 sessiz kanser belirtisi

Her yıl birçok insan kanserden dolayı hayatını kaybediyor. Büyük risk taşıyan bu hastalık, erken teşhis edildiğinde, hastalık olumlu sonuçlabiliyor. Fakat bu durum önemsenmediğinde kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dünya genelinde herkesi korkutan kanser, ünlü isimleri de hedef alıyor.

KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR

Gazeteci ve Sunucu olan; Dame Esther Rantzen, yakın bir zamanda akciğer kanseri olduğunu tüm sevenlerine duyurdu. Bununla beraber bir kanser haberi de eski Kraliyet hizmetkarı Paul Burrell'den geldi. Prostat kanserine yakalanan Paul Burrell, koyulan kanser teşhisi hakkında şunları söyledi:

"Kanser, insanların zihnini meşgul eden kötü hastalıklardan biri. Birleşik Krallık'ta en yaygın dört kanser türü; meme, akciğer, prostat ve bağırsak kanseridir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı için; sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve besleyici sağlıklı öğünler, kanser riskinizi azaltabilir. Erken teşhis edildiğinde hastalığın birçok formu tedavi edilebilir."

KANSER NEDENLERİ

Kanserin neden kaynaklandığının kesin bir açıklaması bulunmuyor. Fakat en çok bilinen nedenleri arasında genetik yatkınlık ve çevresel faktörler yer alıyor. Özellikle de sigara ve alkol kullanımı, güneş ışınlarına ve yüksek radyasyona maruz kalma en büyük etkenler arasında. Bununla beraber hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlıkları da kanserin en büyük tetikleyicilerindendir.

KANSER OLDUĞUNUZUN 11 İŞARETİ

National Health Service'e göre, kanser olduğunuzun 11 belirtisi şunlar:

  • Üç hafta veya daha uzun süren öksürük
  • Bağırsak alışkanlıklarınızda üç hafta veya daha uzun süren bir değişiklik fark ederseniz: kakanızda kan, karın rahatsızlığı ve bariz bir sebep olmaksızın ishal veya kabızlık
  • Üç hafta veya daha uzun süren şişkinlik
  • Adet dönemleri arasında, öksürdüğünüzde veya kustuğunuzda, poponuzdan gelen kan
  • Göğsünüzde veya vücudunuzun başka bir yerinde büyüyen bir yumru bulursanız

  • Açıklanamayan kilo kaybınız var,
  • Sürekli karın veya sırt ağrısı çekiyorsanız,
  • Belirgin bir neden olmadan düzenli hazımsızlık veya mide ekşimesi yaşarsanız
  • Cildiniz kaşınıyor veya sarılaşıyor,
  • Sürekli yorgun veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya bir şeylerin doğru olmadığını hissediyorsanız,
  • Kanser olma ihtimalinin düşük olduğunu unutmayın, ancak içinizin rahat olması için bu gibi semptomlar ortaya çıktığında mutlaka doktora danışmayı ihmal etmeyin.

KANSERE KARŞI KORUNMA REHBERİ

  • Haftada 3 gün en az 30 dakika spor yapın
  • Alkol ve sigarayı bırakın
  • Sebzeleri az suda veya kendi suyunda pişirin
  • Lahana, karnahabar, brokoli, domates, yeşil çay, greyfurt ve zencefil gibi antioksidan içeriği yüksek besinleri, öğünlerinize ekleyin kabuğu ile beraber tüketin
  • Kilo almamaya özen gösterin
  • Tam buğday ve çavdar ekmeği gibi tahıllı gıdalar tüketin
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