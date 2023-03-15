Göz ardı etmeye gelmez! İşte 11 sessiz kanser belirtisi

Her yıl birçok insan kanserden dolayı hayatını kaybediyor. Büyük risk taşıyan bu hastalık, erken teşhis edildiğinde, hastalık olumlu sonuçlabiliyor. Fakat bu durum önemsenmediğinde kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dünya genelinde herkesi korkutan kanser, ünlü isimleri de hedef alıyor.
KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR
Gazeteci ve Sunucu olan; Dame Esther Rantzen, yakın bir zamanda akciğer kanseri olduğunu tüm sevenlerine duyurdu. Bununla beraber bir kanser haberi de eski Kraliyet hizmetkarı Paul Burrell'den geldi. Prostat kanserine yakalanan Paul Burrell, koyulan kanser teşhisi hakkında şunları söyledi:
"Kanser, insanların zihnini meşgul eden kötü hastalıklardan biri. Birleşik Krallık'ta en yaygın dört kanser türü; meme, akciğer, prostat ve bağırsak kanseridir.
Sağlıklı bir yaşam tarzı için; sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve besleyici sağlıklı öğünler, kanser riskinizi azaltabilir. Erken teşhis edildiğinde hastalığın birçok formu tedavi edilebilir."
KANSER NEDENLERİ
Kanserin neden kaynaklandığının kesin bir açıklaması bulunmuyor. Fakat en çok bilinen nedenleri arasında genetik yatkınlık ve çevresel faktörler yer alıyor. Özellikle de sigara ve alkol kullanımı, güneş ışınlarına ve yüksek radyasyona maruz kalma en büyük etkenler arasında. Bununla beraber hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlıkları da kanserin en büyük tetikleyicilerindendir.
KANSER OLDUĞUNUZUN 11 İŞARETİ
National Health Service'e göre, kanser olduğunuzun 11 belirtisi şunlar:
KANSERE KARŞI KORUNMA REHBERİ