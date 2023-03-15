Göz ardı etmeye gelmez! İşte 11 sessiz kanser belirtisi

Sağlıklı bir yaşam tarzı için; sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve besleyici sağlıklı öğünler, kanser riskinizi azaltabilir. Erken teşhis edildiğinde hastalığın birçok formu tedavi edilebilir."

KANSER NEDENLERİ

Kanserin neden kaynaklandığının kesin bir açıklaması bulunmuyor. Fakat en çok bilinen nedenleri arasında genetik yatkınlık ve çevresel faktörler yer alıyor. Özellikle de sigara ve alkol kullanımı, güneş ışınlarına ve yüksek radyasyona maruz kalma en büyük etkenler arasında. Bununla beraber hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlıkları da kanserin en büyük tetikleyicilerindendir.