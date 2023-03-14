Göz tansiyonu deyip geçmeyin! Körlüğe ilerliyor

Korkmaz, 12-18 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybına neden olan ve halk arasında göz tansiyonu ya da karasu olarak da bilinen Glokom'un, kırk yaşın üzerindeki her 40 kişiden 1'inde görüldüğünü kaydeden Korkmaz şunları söyledi: