Gözleriniz bu renkse dikkat! Kemik erimesi riskiniz daha fazla...

GEÇİCİ OSTEOPOROZ 40-50 YAŞ ARASI ERKEKLERİ ETKİLİYOR

Geçici osteoporozun normal osteoporoz ile karıştırılmaması gereken bir durum olduğunu da sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Tunçay, iki hastalık arasındaki ayrım hakkında şunları söyledi:

"Kalça kemiğinde görülen geçici osteoporoz, nadir bir durumdur. Kemik iliği ödemi ile başlar, üstüne bastıkça ağrı meydana gelir ve yürümede zorluk olabilir. Genellikle kendi kendine düzelen durumdur. 40-50 yaş arası erkekleri veya gebe kadınları daha çok etkiler. Sebepleri tam anlaşılamamış olmakla birlikte, önce geçirilmiş travma, artrit, damarsal bozukluklar (avasküler nekroz), enfeksiyonlar, alkol kullanımı, yoğun sigara kullanımı, hipotiroidizm (tiroit bezinin az çalışması), düşük testosteron seviyeleri, D vitamini yetmezliği, gebelik, emzirme kalçada geçici osteoporoza yani transient osteoporoza sebep olur."