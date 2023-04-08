Gözlerinizdeki bu değişime dikkat! Uzmanı uyardı: "En tehlikeli zamanlardayız"

"Güneşin ultraviyole ışınları gözün merceğine ve retina tabakasına özellikle sarı nokta olarak bilinen makula bölgesine zarar vererek görmede kalıcı bozulmalara neden olabilir. Güneşin zararlı ışınlarıyla gelen şikayetlerden korunmak ve baharda polenlerin etkilerini azaltmak için yapılabilecek en doğru şey, güneş gözlüğü kullanmaktır. Gözlükler mutlaka optisyenlerden alınmalıdır. Sahte kalitesiz güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını filtrelemez, ancak gölge oluşturur. Bu da göz bebeğini kurutur ve göze daha fazla zararlı ışınların girmesine neden olur. Ayrıca havaların yavaş yavaş ısınmasıyla havuz, deniz sezonu da açılıyor. Tuzlu ve klorlu sulara lens ile girmek göz sağlığını büyük riske atıyor. Denize ya da havuza kontakt lens ile girilmesi uygun değildir. Kontakt lensler yapısı itibari ile su emen özelliktedir. Havuzda ve denizde bulunması muhtemel mikropları da su ile emerek göze yerleşmesine ve gözde ciddi enfeksiyonlar oluşmasına neden olacaktır."