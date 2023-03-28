Gribe meydan okuyor! Çiğ olarak tükettiğinizde hastalığın tüm etkilerini ortadan kaldırıyor

Hastayken bol bol protein ve vitamin almak, vücuttaki virüslerden daha çabuk kurtulmanızı sağlayacak, ilaç kadar etkili bir beslenme modeli. Özellikle şimdi bahsedeceğimiz besinler, hastalıklara karşı vücudunuzu adeta demir gibi kuvvetlendirerek, hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı olacak.
TAVUK ÇORBASI
Tavuk çorbası; protein ve demir açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu besin vücudunuzun griple daha iyi savaşmasını sağlayarak, bağışıklığınızı güçlendirir. Aynı zamanda vücuttaki iltihabı kurutur.
ET SUYU
Et suyu, antioksidanlar açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle boğaz ağrınız var ise, ağrıları yatıştırır ve tıkalı burnu temizlemeye yardımcı olur. Hasta olduğunuzda et suyundan mutlaka tüketin. Hatta dondurucuda, kaplara ayırarak saklamayı unutmayın.
C VİTAMİNİ İÇEREN MEYVE VE SEBZELER
Grip ve soğuk algınlığını önlemek için bol bol C vitamini tüketmek oldukça önemlidir. Gribe karşı büyük bir savaşçı olan bu vitamin, bağışıklık sisteminizi çelik gibi yaparak, gelecek hastalıkların da önüne geçiyor.
C vitamini açısından yüksek gıdalarr;
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak ve lahana gibi sebzeler vücutta oluşan iltihabı önleyerek, hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda bu sebzeler C vitamini ve demir ile doludur. Bu besinleri düzenli olarak tükettiğinizde, bağışıklık sisteminiz güçlenecek, hastalıklara karşı direnç kazanacaksınız.
BİTKİ ÇAYI
Gribe karşı iyi gelen bir diğer şey ise, bitki çayı. Eğer boğazınız ağrıyorsa, sıcak bir bitki çayı içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Bu karışım hem öksürüğünüzü yok edecek, hem de daha rahat nefes almanıza yardımcı olacak.
SARIMSAK
Yapılan araştırmalar sonucu, pişmiş sarımsak yerine çiğ sarımsak tüketiminin bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirdiği tespit edildi. Doğal antibiyotik görevi gören bu besin, virüslere karşı büyük bir savaşçı. Çiğ sarımsağı ezin. 10 dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
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