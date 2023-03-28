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Gribe meydan okuyor! Çiğ olarak tükettiğinizde hastalığın tüm etkilerini ortadan kaldırıyor

Soğuk algınlığı, diğer bir adıyla nazofarenjit; üst solunum yollarını etkileyen viral bir enfeksiyondur. Her mevsimde görülebilen bu rahatsızlık, en yaygın bulaşıcı hastalık türlerinden de biridir. Normal şartlarda 7-10 günlük süre içerisinde kendiliğinden geçen soğuk algınlığını, bu şifalı besinler sayesinde daha kısa sürede atlatabilirsiniz. İşte vücudunuza şifa sağlayan besinler.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:53
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Gribe meydan okuyor! Çiğ olarak tükettiğinizde hastalığın tüm etkilerini ortadan kaldırıyor

Hastayken bol bol protein ve vitamin almak, vücuttaki virüslerden daha çabuk kurtulmanızı sağlayacak, ilaç kadar etkili bir beslenme modeli. Özellikle şimdi bahsedeceğimiz besinler, hastalıklara karşı vücudunuzu adeta demir gibi kuvvetlendirerek, hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı olacak.


TAVUK ÇORBASI

Tavuk çorbası; protein ve demir açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bu besin vücudunuzun griple daha iyi savaşmasını sağlayarak, bağışıklığınızı güçlendirir. Aynı zamanda vücuttaki iltihabı kurutur.

ET SUYU

Et suyu, antioksidanlar açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle boğaz ağrınız var ise, ağrıları yatıştırır ve tıkalı burnu temizlemeye yardımcı olur. Hasta olduğunuzda et suyundan mutlaka tüketin. Hatta dondurucuda, kaplara ayırarak saklamayı unutmayın.

C VİTAMİNİ İÇEREN MEYVE VE SEBZELER

Grip ve soğuk algınlığını önlemek için bol bol C vitamini tüketmek oldukça önemlidir. Gribe karşı büyük bir savaşçı olan bu vitamin, bağışıklık sisteminizi çelik gibi yaparak, gelecek hastalıkların da önüne geçiyor.

C vitamini açısından yüksek gıdalarr;

  • Portakal ve greyfurt gibi turunçgiller
  • Brokoli
  • Brüksel lahanası
  • Kavun
  • Kivi
  • Biber
  • Patates
  • Çilek
  • Domates

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve lahana gibi sebzeler vücutta oluşan iltihabı önleyerek, hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda bu sebzeler C vitamini ve demir ile doludur. Bu besinleri düzenli olarak tükettiğinizde, bağışıklık sisteminiz güçlenecek, hastalıklara karşı direnç kazanacaksınız.

BİTKİ ÇAYI

Gribe karşı iyi gelen bir diğer şey ise, bitki çayı. Eğer boğazınız ağrıyorsa, sıcak bir bitki çayı içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Bu karışım hem öksürüğünüzü yok edecek, hem de daha rahat nefes almanıza yardımcı olacak.

SARIMSAK

Yapılan araştırmalar sonucu, pişmiş sarımsak yerine çiğ sarımsak tüketiminin bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirdiği tespit edildi. Doğal antibiyotik görevi gören bu besin, virüslere karşı büyük bir savaşçı. Çiğ sarımsağı ezin. 10 dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz.


GRİP OLDUĞUNUZDA UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

  • Kafein: Kafein vücudunuzu çok fazla susuz bırakabilir. Bu nedenle kahve, siyah çay, soda gibi içeceklerden uzak durun.
  • Süt ürünleri: Mukusu koyulaştırabilir ve bu da tıkanıklığınızın artmasına neden olabilir.
  • Şeker: Grip olduğunuzda vücudunuzun savaşmak için ekstra çaba sarf ettiği iltihaba neden olabilir.

GRİP BELİRTİLERİ NELER?

  • Baş ağrısı
  • Vücut ağrısı
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • 38-39 derece ateş
  • Boğaz ağrısı
  • Öksürük

GRİP NASIL BULAŞIR?

  • Hijyen yetersizliği (el yıkamada yetersizlik, hasta insanın eşyaları ile temas etme, kreşlerde oyuncakların temizliği),
  • Soğuk algınlığı geçiren insanlarla yakın temas,
  • Sigara içmek veya sigara içilen ortamlarda bulunmak,
  • Yetersiz uyku,
  • Bağışıklık sisteminin zayıf olması,
  • Kalabalık ve iyi havalanmayan ortamlar, toplu taşıma araçları,
  • Kreş, okul, yuva gibi toplu yaşanılan yerler.
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