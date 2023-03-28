Gribe meydan okuyor! Çiğ olarak tükettiğinizde hastalığın tüm etkilerini ortadan kaldırıyor

C VİTAMİNİ İÇEREN MEYVE VE SEBZELER Grip ve soğuk algınlığını önlemek için bol bol C vitamini tüketmek oldukça önemlidir. Gribe karşı büyük bir savaşçı olan bu vitamin, bağışıklık sisteminizi çelik gibi yaparak, gelecek hastalıkların da önüne geçiyor. C vitamini açısından yüksek gıdalarr; Portakal ve greyfurt gibi turunçgiller

Brokoli

Brüksel lahanası

Kavun

Kivi

Biber

Patates

Çilek

Domates



YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Ispanak ve lahana gibi sebzeler vücutta oluşan iltihabı önleyerek, hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda bu sebzeler C vitamini ve demir ile doludur. Bu besinleri düzenli olarak tükettiğinizde, bağışıklık sisteminiz güçlenecek, hastalıklara karşı direnç kazanacaksınız.