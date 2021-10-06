Grip kasım ayında pik yapacak

Sonbaharın gelmesiyle her yıl görülen mevsimsel hastalıklar da artmaya başladı. Özellikle bu yıl geçen yıla kıyasla daha fazla grip vakasının görüleceğini belirten Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, grip vakalarındaki artışın maske, mesafe ve hijyenle alakalı olduğunu söyledi. Akgül, "Bu sene maske kullanım oranı düştü ve grip vakalarının temel artış nedenlerinden bir tanesi oldu. Hijyen, sanitasyon ve maske kullanımı konusunu artık pek önemsemiyoruz. Bu da influenza virüsünü artırıyor" ifadelerini kullandı.

TEMEL AYRIM; PCR TESTİ

Bu aylarda ortaya çıkabilecek influenza virüsünün koronavirüsten farkını ayırt etmenin çok zor olduğuna dikkat çeken Akgül, "Bunun temel ayrım metotlarından bir tanesi PCR. Influenza virüsü ile koronavirüs aynı vücutta bulunabiliyor ama bir tane virüs hasta ediyor. Bunun içindir ki biz bu konudaki ayrımın uzman hekimler tarafından anamnez ve semptomlara göre en iyi şekilde analiz edileceğini ve gerekli olduğunda da ivedi şekilde PCR testinin istenip sonuca varılacağını biliyoruz" dedi.

Grip testlerinde yanılma payı olacağını da belirten Akgül, "Bu yüzden PCR testleri daha güvenli. Grip testinde yanılma ihtimali olabilir.Hasta belki koronadır ama biz semptomları grip gibi düşünebiliriz" diye konuştu.

EKİM VE KASIM AYINA DİKKAT

Koronavirüs aşısı yaptıranların bu sene grip aşısı yaptırması gerektiğini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak. Koronavirüs de hala devam ediyor. Grip aşısı da mutlaka yaptırılmalı.Grip de damlacık yoluyla tıpkı koronavirüsün yayılma şekli gibi yayılıyor. Temizlik, maske, mesafe konusunda koronavirüsteki gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor.12 yaş altı çocuklar için grip aşısı çocuk hekimlerine danışılarak yapılmalı. Aşı, koruyuculuğu olan bir önlemdir. Grip ya da koronavirüs aşısı olsun herkesin bu zamanda aşı olmasını tavsiye ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına almış ve sürekli mutasyon geçiren bir virüs. Influenzanın da koronavirüsle birleşip daha ağır gribal enfeksiyonları bu sene bu şekilde geçirileceği tahmin ediliyor."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTUN

Gribe yakalanmamak için iyi bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten Akgül, "İyi beslenilmeli, iyi uyunmalı ve çok fazla kapalı ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. Temas konusunda da fiziksel mesafeye dikkat edip, maskeyi çıkartmamamız gerekiyor. Gripten korunurken koronavirüsten de korunabiliriz. Kış çaylarını bu aylarda tüketmek lazım, haftada en az 2 kez balık, C vitamini içeren meyve ve sebzelere ağırlık verilmeli ve biraz daha sebze ağırlıklı beslenilmeli" diye konuştu.