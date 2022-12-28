Güçlü bağışıklığın anahtarı bu meyvede! Bütün kış grip olmamak için...

Soğukların da yavaş yavaş gelmesiyle kış ayları kendini iyiden iyiye hissediyor. Soğuk havadan kaçınmak adına kapalı alanlarda geçirilen sürenin de artması hastalıkların daha kolay yayılmasına davetiye çıkarıyor. Özellikle maske kullanımının da azalmasıyla solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artış giderek daha belirgin hale geliyor. Peki hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? İşte en etkili yöntemler...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 12:35 PAYLAŞ ABONE OL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Balbay gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda bugünlerde nezle (soğuk algınlığı), grip (influenza), Covid-19 enfeksiyonu, RSV'ye bağlı solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihabı ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının (KOAH, bronşit, zatürre vb) hızla yayıldığını belirterek "Özellikle influenza A ve B, Covid-19 ve RSV'ye bağlı meydana gelen enfeksiyonları hem tek başına hem de iki ya da üç virüs bir arada 'üçlü salgın' şeklinde görebilmekteyiz" diyor. Bu tür enfeksiyonların en çok çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda risk oluşturduğunu belirten Dr. Yasemin Balbay; virüslerin yol açtığı enfeksiyonların öksürük ve hapşırma sonucu damlacıkların çevreye saçılması, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ile bulaştığını söylüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Balbay kış enfeksiyonlarına karşı herkesin alabileceği basit ama etkili 7 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edin! Enfeksiyonlardan korunmaya yönelik alınacak önlemler arasında; maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve hijyen kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Dr. Yasemin Balbay "Hastalık solunum yoluyla bulaştığı gibi, kirli eller de mikropların bulaşması açısından büyük bir risk taşıyor. İnsanlar gün içerisinde kirli ellerini ağız, burun veya gözlerine sürerek virüsleri alabiliyor. Ayrıca ağız ve burun salgılarının bulaştığı ellerin başka kişilere veya eşyalara temasıyla da mikroplar kolayca bulaşıyor. Bu nedenle özellikle dezenfektan veya su ve sabunla el hijyenini sağlamaya özen gösterilmelidir. Mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, bu ortamlarda bulunulması durumunda da maske takmak ve en az bir metrelik sosyal mesafeyi korumak kritik önem taşımaktadır" diyor.