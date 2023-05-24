Güçlü kalbin anahtarı bacaklardaymış meğer! Bu kas grubunu çalıştırmak çelik gibi kalp veriyor…

Avrupa Kardiyoloji Derneği ile çalışan araştırmacılar, özellikle güçlü bacaklara sahip hastaların kalp krizinden sonra kalp yetmezliği geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğunu bildiriyor.

"GÜÇLÜ BACAK KASLARI GÜÇLÜ BİR KALP VERİYOR"

Miyokard enfarktüsü (kalp krizi) aslında kalp yetmezliğinin en yaygın nedenidir ve kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık yüzde altı ila dokuzu bir tür kalp yetmezliği geliştirir. Bu arada önceki çalışmalar, güçlü bacak kaslarına sahip olmanın koroner arter hastalığı olan hastalarda daha düşük ölüm riski ile bir ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu son proje için çalışma yazarları, bacak kuvvetinin gerçekten de akut miyokard enfarktüsü sonrası kalp yetmezliği riskinin azalmasıyla bir bağlantısı olduğu hipotezini test ettiler. Bu çalışma, 2007 ile 2020 yılları arasında akut miyokard enfarktüsü nedeniyle hastaneye yatırılan 932 hastayı kapsamaktadır.