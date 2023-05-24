Güçlü kalbin anahtarı bacaklardaymış meğer! Bu kas grubunu çalıştırmak çelik gibi kalp veriyor…

Avrupa Kardiyoloji Derneği ile çalışan araştırmacılar, özellikle güçlü bacaklara sahip hastaların kalp krizinden sonra kalp yetmezliği geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğunu bildiriyor.
"GÜÇLÜ BACAK KASLARI GÜÇLÜ BİR KALP VERİYOR"
Miyokard enfarktüsü (kalp krizi) aslında kalp yetmezliğinin en yaygın nedenidir ve kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık yüzde altı ila dokuzu bir tür kalp yetmezliği geliştirir. Bu arada önceki çalışmalar, güçlü bacak kaslarına sahip olmanın koroner arter hastalığı olan hastalarda daha düşük ölüm riski ile bir ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu son proje için çalışma yazarları, bacak kuvvetinin gerçekten de akut miyokard enfarktüsü sonrası kalp yetmezliği riskinin azalmasıyla bir bağlantısı olduğu hipotezini test ettiler. Bu çalışma, 2007 ile 2020 yılları arasında akut miyokard enfarktüsü nedeniyle hastaneye yatırılan 932 hastayı kapsamaktadır.
"932 HASTADA YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE..."
Hastaların tamamı hastaneye gelmeden önce kalp yetmezliği yaşamadı ve hastanede kaldıkları süre boyunca kalp yetmezliği komplikasyonları geliştirmedi. Bu hastaların ortalama yaşı 66 idi ve katılımcıların yüzde 81'i erkekti.
Çalışma ekibi; bacak gücünün maksimum değerlerini kullandı ve hastalar bir sandalyeye oturdu ve kuadriseps kaslarını beş saniye boyunca olabildiğince sert bir şekilde kastı, bu sırada ayak bileğine takılan bir el dinamometresi maksimum değeri kilogram cinsinden kaydetti.
"KADINLAR VE ERKEKLERDE AYRI AYRI ANALİZ EDİLDİ"
Çalışma, bu ölçümü her bir bacak üzerinde gerçekleştirdi ve araştırmacılar her iki değerin ortalamasını kullandı. Güç, vücut ağırlığına göre ifade edildi; bu veriler, kuadriseps gücünün (kilogram olarak) vücut ağırlığına (kilogram olarak) bölünmesi ve vücut ağırlığı yüzdesi değeri için 100 ile çarpılmasıyla elde edildi.
Ekip daha sonra her hastayı, değerlerinin cinsiyetleri için ortalamanın üstünde veya altında olmasına bağlı olarak "yüksek" veya "düşük" güce sahip olarak sınıflandırdı.
Kadınlar için ortalama değer vücut ağırlığının yüzde 33'ü ve erkekler için medyan değer vücut ağırlığının yüzde 52'siydi. Toplamda 451 hasta düşük kuadriseps gücüne sahipken, 481 hasta yüksek güce sahipti.
"%41 DAHA DÜŞÜK KALP YETMEZLİĞİ RİSKİ"
Ardından, ortalama dört buçuk yıllık takip süresi boyunca 67 hastada (%7,2) kalp yetmezliği gelişti. Kalp yetmezliği insidansı, yüksek kuadriseps kuvveti olan hastalarda 1000 kişi-yılda 10,2 ve düşük kuvveti olan hastalarda 1000 kişi-yılda 22,9 idi.
Araştırma ekibi özellikle kuadriseps kuvveti (düşüğe karşı yüksek) ve kalp yetmezliği riski arasındaki ilişkiyi analiz etti. Düşük kuadriseps kuvveti ile karşılaştırıldığında, yüksek kuvvet seviyesi yüzde 41 daha düşük kalp yetmezliği riski ile bağlantı gösterdi.
Çalışma yazarları ayrıca sürekli bir değişken olarak kuadriseps kuvveti ile kalp yetmezliği riski arasındaki ilişkiyi de analiz ettiler. Kuadriseps gücündeki her yüzde beş vücut ağırlığı artışının , yüzde 11 daha düşük kalp yetmezliği şansı ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.
"KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ HASTALARA BACAK KASLARINI ÇALIŞTIRAN ANTRENMANLAR ÖNERİLEBİLİR"
Çalışmanın yazarı Kensuke Ueno. Üniversite Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde fizyoterapist olan Kitasato "Kuadriseps gücünün klinik uygulamada doğru bir şekilde ölçülmesi kolay ve basittir. Çalışmamız, kuadriseps kuvvetinin, miyokard enfarktüsünden sonra kalp yetmezliği gelişme riski daha yüksek olan ve daha sonra daha yoğun sürveyans alabilecek hastaları belirlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir" açıklamasında bulundu.
Bulguların diğer çalışmalarda tekrarlanması gerekiyor, ancak kalp yetmezliğini önlemek için kalp krizi geçirmiş hastalara kuadriseps kaslarını içeren kuvvet antrenmanının önerilmesi gerektiğini öne sürüldü.
Bu araştırma, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) bilimsel bir kongresi olan Heart Failure 2023'te sunuldu.