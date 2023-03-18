Güçlü kemiklerin anahtarı! Düzenli tüketildiğinde kırık riskini sıfırlayan o besin...

Araştırmacılar allium sebzelerindeki antioksidanların hasarlı DNA'yı onardığını düşünüyor. Birçok çalışma, kolorektal kanser riskinin azaldığına dair kanıtlar bulmuştur. 16 çalışmanın bir analizi, allium ailesindeki tüm sebzelerin bu sağlık yararlarını sunduğunu buldu.

Güçlü kemikler Pırasa, osteoporoz riskini azaltabilen K Vitamini açısından zengindir. Bazı çalışmalar, daha yüksek K vitamini alımı ile daha yoğun kemikler arasında bir ilişki olduğunu ve bunun da kalça kırığı riskinin azalmasına yol açtığını göstermektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde, sağlık otoriteleri osteoporoz için K vitamini kullanımını onaylamıştır.