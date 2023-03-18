Güçlü kemiklerin anahtarı! Düzenli tüketildiğinde kırık riskini sıfırlayan o besin...

Soğan ve sarımsak çoğu mutfağın temel dayanaklarıdır, ancak birçok kişi bir pırasaya asla dokunmamıştır. Daha iyi bilinen kuzenleri gibi pırasa da allium ailesine aittir. Pırasa dev yeşil soğan gibi görünür ve birçok yemekte soğan yerine geçebilir.
Sağlık yararları
Pırasa, özellikle kaempferol adı verilen flavonoidler açısından zengindir. Flavonoidler antioksidanlardır ve anti-inflamatuar, anti-diyabetik ve antikanser özelliklerinin yanı sıra diğer sağlık yararlarına sahip olabilirler. Pırasanın bu sağlık yararlarının kesin kanıtı, gelecekte insanlarla yapılacak çalışmalara bağlı olacaktır.
Pırasanın diğer sağlık yararları şunlardır:
Kanser Riskinin Azaltılması
Allium familyasına ait bitkiler, bazı kanserlere yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılı olabilir. Çok fazla sarımsak, arpacık soğanı, frenk soğanı, soğan ve pırasa tüketenlerde prostat, mide, kolon ve yemek borusu kanserleri daha nadir görülür.
Araştırmacılar allium sebzelerindeki antioksidanların hasarlı DNA'yı onardığını düşünüyor. Birçok çalışma, kolorektal kanser riskinin azaldığına dair kanıtlar bulmuştur. 16 çalışmanın bir analizi, allium ailesindeki tüm sebzelerin bu sağlık yararlarını sunduğunu buldu.
Güçlü kemikler
Pırasa, osteoporoz riskini azaltabilen K Vitamini açısından zengindir. Bazı çalışmalar, daha yüksek K vitamini alımı ile daha yoğun kemikler arasında bir ilişki olduğunu ve bunun da kalça kırığı riskinin azalmasına yol açtığını göstermektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde, sağlık otoriteleri osteoporoz için K vitamini kullanımını onaylamıştır.
Sağlıklı Gözler
Pırasa, gözleri koruyan iki madde olan lutein ve zeaksantin içerir. Karotenoidler olarak bilinen bu maddeler , katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır. Bu iki göz durumu görüşü ciddi şekilde bozabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Yaşlı insanlarda yaygındırlar.