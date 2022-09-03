Günde 1 adet tüketmek tüm organları anında yeniliyor! Bu yiyeceğin şifası saymakla bitmiyor...

Yediklerimizin sağlığımız üzerinde etkili olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Peki daha sağlıklı olmak adına neler yemeliyiz? İşte sorunun cevabı…
ELMALAR SON DERECE BESLEYİCİDİR
Elmalar, lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dahil olmak üzere önemli besinlerle doludur.
Bir orta boy elmanın besin değerleri şu şekildedir;
Özellikle içerdiği C vitamini, serbest radikaller olarak bilinen zararlı bileşikleri nötralize etmek için bir antioksidan görevi görür ve hastalıklara karşı korur.
Elmalar ayrıca kersetin, kafeik asit ve epikateşin gibi birçok antioksidan barından harika bir kaynaktır.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Araştırmalar, daha fazla elma yemenin, kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinizi düşürdüğünü gösteriyor.
20.000'den fazla yetişkin bireyin üzerinde yapılan bir araştırmada, elmalar da dahil olmak üzere daha fazla beyaz etli meyve ve sebze tüketmenin felç geçirme riskini azalttığı ortaya çıktı.
Bunun nedeni ise iltihabı azaltan ve kalp sağlığını koruyan bileşiklerden olan flavonoidlerin elmada bolca bulunmasıdır.
Elmalar ayrıca, her ikisi de kalp hastalığı için risk faktörleri olan kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek çözünür lifle yüklüdür.
KANSERLE SAVAŞIR
Elma içerisinde antioksidanlar ve flavonoidler dahil olmak üzere kanser oluşumunu önlemeye yardımcı olabilecek birçok bileşikler içermektedir.
41 çalışmanın analiz edildiği bir araştırmada, daha fazla elma tüketmenin, akciğer kanseri gelişme riskini azalttığı gözlemlendi.
ELMANIN DİĞER FAYDALARI
Kilo kaybını destekler. Lif içeriğinden dolayı elmaların tokluk hissini arttırdığı, kalori alımını azalttığı ve kilo kaybını arttırdığı gösterilmiştir.
Kemik sağlığını iyileştirir. Yapılan çalışmalar daha fazla meyve yemenin artan kemik mineral yoğunluğu ve daha düşük osteoporoz riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Yapılan araştırmalar, elma yemenin oksidatif stresi azaltmaya, zihinsel gerilemeyi önlemeye ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Astımdan korur. Araştırmalar, artan elma alımının daha düşük astım riski ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.