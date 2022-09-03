Günde 1 adet tüketmek tüm organları anında yeniliyor! Bu yiyeceğin şifası saymakla bitmiyor...

Hareketsiz bir yaşam, sağlıksız beslenme ve aşırı stres gibi etkenler hayatımızı olduğu kadar sağlığımızı da etkiliyor. Bu noktada dikkat edebileceğimiz etkenlerin başında ise tükettiğimiz gıdalar geliyor. Neredeyse her derde deva olan elma da tam bu noktada devreye giriyor. İşte her gün bir adet elma yediğinizde sağlığınızda oluşacak değişiklikler…

Giriş Tarihi: 03.09.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 16:34 PAYLAŞ ABONE OL

Yediklerimizin sağlığımız üzerinde etkili olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Peki daha sağlıklı olmak adına neler yemeliyiz? İşte sorunun cevabı…

ELMALAR SON DERECE BESLEYİCİDİR Elmalar, lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dahil olmak üzere önemli besinlerle doludur. Bir orta boy elmanın besin değerleri şu şekildedir; Kalori: 95

95 Karbonhidrat: 25 gram

25 gram Lif: 4,5 gram

4,5 gram C Vitamini: Günlük Değerin %9'u

Günlük Değerin %9'u Bakır: DV'nin %5'i

DV'nin %5'i Potasyum: DV'nin %4'ü

DV'nin %4'ü K Vitamini: DV'nin %3'ü Özellikle içerdiği C vitamini, serbest radikaller olarak bilinen zararlı bileşikleri nötralize etmek için bir antioksidan görevi görür ve hastalıklara karşı korur. Elmalar ayrıca kersetin, kafeik asit ve epikateşin gibi birçok antioksidan barından harika bir kaynaktır.