Günde 1 porsiyonu 100 yaşı garantiliyor! Ne kalp hastalığı bırakıyor ne de diyabet

Daha uzun bir yaşam, genellikle diyabetten bunamaya kadar değişen ciddi sağlık koşulları nedeniyle mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, bu lezzetli atıştırmalık sadece size keyifli bir tat sağlamaz aynı zamanda sağlığınızı da iyileştirebilir.

Beslenme Uzmanı Rohini Bajekal şunları söyledi: "Kalp koruyucu faydaları olan bitki besinleri olan flavanoller birçok gıdada bulunur, ancak çikolata yapımında kullanılan ham kakaoda çok daha bol miktarda bulunur."

"Kakao, hücrelere verilen zararı azaltan mükemmel bir magnezyum, demir, bakır, manganez ve antioksidan kaynağıdır. "Tek bir porsiyon kakao tozu, çoğu kişinin normal beslenmelerinde tüm gün tükettiğinden daha fazla flavonoid antioksidan sağlar."

"Kakao yüzdesi ne kadar yüksekse, tüketen kişiye sağlık yararları sağlayacak olan aktif bileşikleri o kadar fazladır."