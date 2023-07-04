Günde 1 porsiyonu 100 yaşınızı görmeyi garantiliyor! Ne kalp hastalığı bırakıyor ne de diyabet

Her zaman tatlı bir kaçamak ve zararlı olarak adlandırılan bitter çikolata, aslında uzun yaşamın ardındaki anahtar olabilir.
Bir uzmana göre, kakao katıları açısından zengin çikolata, kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi rahatsızlıkların önüne geçerek ömrünüzü uzatabilir.
Kardiyovasküler hastalık da dahil olmak üzere uzun ömürlülüğü tehdit eden bazı önemli sağlık sorunlarının önlenmesini kakao ile sağlamak mümkün olabilir.
Daha uzun bir yaşam, genellikle diyabetten bunamaya kadar değişen ciddi sağlık koşulları nedeniyle mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, bu lezzetli atıştırmalık sadece size keyifli bir tat sağlamaz aynı zamanda sağlığınızı da iyileştirebilir.
Beslenme Uzmanı Rohini Bajekal şunları söyledi: "Kalp koruyucu faydaları olan bitki besinleri olan flavanoller birçok gıdada bulunur, ancak çikolata yapımında kullanılan ham kakaoda çok daha bol miktarda bulunur."
"Kakao, hücrelere verilen zararı azaltan mükemmel bir magnezyum, demir, bakır, manganez ve antioksidan kaynağıdır. "Tek bir porsiyon kakao tozu, çoğu kişinin normal beslenmelerinde tüm gün tükettiğinden daha fazla flavonoid antioksidan sağlar."
"Kakao yüzdesi ne kadar yüksekse, tüketen kişiye sağlık yararları sağlayacak olan aktif bileşikleri o kadar fazladır."
Bu, bol miktarda fayda elde etmek için yüksek oranda kakao kuru maddesi içeren bitter çikolataya ulaşmanız gerektiği anlamına gelir.
Uzmanlar, yüzde 70 ile 90 arasında kakao içeren çikolataları tüketmenizi öneriyor.
Dahası, bu tatlı atıştırmalığın tadını çıkarmak kardiyovasküler problemler ve diyabete yakalanma riskinizi de azaltabilir. Bajekal, "Kısa süreli çalışmalar, flavanol alımının, tip 2 diyabet riskini azaltabilecek insülin duyarlılığını artırabileceğini de gösteriyor."
Kakao tüketimi ile kardiyovasküler hastalık, inme, bunama, tip 2 diyabet ve genel ölüm riskinin azalması arasında önemli bir ilişki vardır. "Bunun kakaoda bulunan antioksidanların koruyucu doğasından kaynaklandığı teorileştirildi, ancak daha büyük çalışmalara ihtiyaç duyuluyor."
Kakao, besin değeri yüksek bir gıdadır ve birçok çeşitli sağlık faydaları sunar. İşte kakao tüketmenin bazı faydaları:
ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR
Kakao, antioksidanlar açısından zengindir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilir. Serbest radikaller, hücre hasarına ve çeşitli hastalıklara neden olabilen zararlı moleküllerdir. Kakao tüketmek, vücudunuzun antioksidan kapasitesini artırarak genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Kakao, flavonoid adı verilen bitkisel bileşikler açısından zengindir. Bu flavonoidler, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir, kan pıhtılaşmasını azaltabilir ve kalp-damar sağlığını destekleyebilir. Kakao tüketimi, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR
Kakao, serotonin ve endorfin gibi beyin kimyasallarının salınımını artırabilir. Bu nedenle, kakao tüketmek mutluluk hissi ve genel ruh halini iyileştirebilir. Aynı zamanda stresi azaltabilir ve beyindeki anksiyete semptomlarını hafifletebilir.
KONSANTRASYONU ARTIRIR
Kakao içerisinde bulunan teobromin adlı bir bileşik, enerji seviyelerini artırabilir ve zihinsel uyanıklığı teşvik edebilir. Bu nedenle, kakao tüketmek konsantrasyonu artırabilir, zihinsel performansı iyileştirebilir ve uyanıklık hissi sağlayabilir.
MİNERAL VE LİF KAYNAĞIDIR
Kakao, magnezyum, demir, manganez ve lif gibi çeşitli mineralleri içerir. Bu mineraller vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Özellikle magnezyum, kas fonksiyonlarını, sinir iletimini ve enerji metabolizmasını destekler.
Kakao tüketimi, bu faydaları elde etmek için doğru şekilde yapılmalıdır. Saf kakao tozu veya yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata tercih etmek en iyisidir. Şeker ve yağ eklenmiş çikolataların aşırı tüketimi ise sağlık açısından dezavantajlı olabilir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kakao tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.