Günde 1 tanesi adeta 'yaşlanmayı durduruyor'! Yedikçe vücudunuz gençleşecek…

Enflamasyon kafa karıştırıcı bir konu olabilir. Vücudunuz bir yaralanma veya hastalık geçirdiğinizde iltihaplanma yararlıdır çünkü bu şekilde kendi kendini iyileştirir. Bununla birlikte, bu günlerde giderek daha fazla insan, tamamen farklı bir hikaye olan kronik enflamasyondan muzdariptir. Belirli bir yaralanmanız olmasa bile vücudunuz iltihap belirteçleri göndermeye devam ettiğinde iltihaplanma kronikleşir. Zamanla, kronik enflamasyona sahip olmak, artrit, kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve hatta belirli kanser türleri gibi ciddi sağlık koşullarına yol açabilir.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 14:03 PAYLAŞ ABONE OL

Bu tür kronik iltihaplanma, yaşlanma süreciyle de yakından ilişkilidir. Aging and Disease'de yayınlanan bir rapor, tedavi edilmeyen iltihaplanmanın nihayetinde yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini ve yaşa bağlı hastalık riskini artırabileceğini söylüyor. Bu nedenle, iltihapla savaşmak aynı zamanda yaşlanmayı yavaşlatmak anlamına da gelir. Kronik inflamasyonun önlenmesi, sağlıklı bir beslenmeyi ve hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınmayı içerir. Enflamasyonu tek bir tür yiyecek yiyerek önleyemesek de, yardımcı olması için diyetimize dahil edebileceğimiz sebzeler gibi besin açısından yoğun bazı yiyecekler vardır.

Bundan yola çıkarak, iltihaplanmayı azaltmak ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hangi sebzelerin yenmesi gerektiğini diyetisyenlere sorduk. İşte en etkili besinler…