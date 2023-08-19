Günde 1 tanesi adeta ’yaşlanmayı durduruyor’! Yedikçe vücudunuz gençleşecek…

Bu tür kronik iltihaplanma, yaşlanma süreciyle de yakından ilişkilidir. Aging and Disease'de yayınlanan bir rapor, tedavi edilmeyen iltihaplanmanın nihayetinde yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini ve yaşa bağlı hastalık riskini artırabileceğini söylüyor. Bu nedenle, iltihapla savaşmak aynı zamanda yaşlanmayı yavaşlatmak anlamına da gelir. Kronik inflamasyonun önlenmesi, sağlıklı bir beslenmeyi ve hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınmayı içerir. Enflamasyonu tek bir tür yiyecek yiyerek önleyemesek de, yardımcı olması için diyetimize dahil edebileceğimiz sebzeler gibi besin açısından yoğun bazı yiyecekler vardır.
Bundan yola çıkarak, iltihaplanmayı azaltmak ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hangi sebzelerin yenmesi gerektiğini diyetisyenlere sorduk. İşte en etkili besinler…
HAVUÇ
İster çiğ ister pişmiş olsun, havuçlar zengin bir içeriğe sahiptir ve bunların bir kısmı iltihapla savaşmaya yardımcı olabilir.
Diyetisyen Lauren Manaker, "Havuçlar, vücudun A vitamini oluşturmak için kullandığı bir karotenoid olan beta-karoten ile doludur ve A vitamini, özellikle yaşlandıkça kemik sağlığını ve cilt sağlığını destekleyebilir" diyor. "A vitamininin ayrıca anti inflamatuar faydaları olduğu da gösterilmiştir."
Havuç vücuttaki iltihabı ve oksidatif stresi azaltabilir, bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yol açabilir.
DOLMALIK BİBER
Dolmalık biber, pişirilerek veya çiğ olarak yenebilen çok yönlü bir sebzedir. Ve diyetisyenlere göre, yaşlanmayı yavaşlatmak için iltihabı yönetmeye de yardımcı oluyorlar.
"Dolmalık biberler, doğal olarak oluşan antioksidanlar olan C vitamini ve A vitamini açısından yüksektir. Ayrıca lif ve su açısından da yüksektir, bu da onları sıvı kaybını önleyici bir sebze yapar. Yüksek düzeyde antioksidanları, aynı zamanda anti-enflamatuar etkilerinin bulunmasını da sağlar.
BROKOLİ
Besin açısından yoğun başka bir sebze seçeneği de brokolidir. Bu nedenle kronik iltihaplanma ile bağlantılı yaşa bağlı hastalıkların oranını yavaşlatmak için bir sonraki akşam yemeğinize brokoli eklemek ideal bir seçim olabilir.
Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, brokoli filizlerinin C-reaktif proteinler gibi inflamatuar belirteçleri azaltabildiğini buldu.
Brokoli, son derece sağlıklı ve antienflamatuar olan doğal olarak oluşan antioksidanlar olan yüksek sülfürofanları bol miktarda barındırır. Brokoli aynı zamanda kalsiyum ve lif açısından da yüksektir ve aynı zamanda anti-inflamatuar yeteneklerine katkıda bulunan yüksek miktarda su içerir. Diğer sebzelere kıyasla içinde çok fazla bitki bazlı protein vardır.
PATATES
Karbonhidrat açısından zengin bir sebze oldukları için insanlar patates hakkında olumsuz görüşlere sahipler. Ancak bu kök sebze, yaşlanmayı yavaşlatabilen yararlı besinlerle doludur.
Diyetisyen Veronica Rouse, "Patates, lif, potasyum, C vitamini açısından zengin ve serbest radikallere karşı savaşabilen, besin açısından zengin bir besindir. Beyaz patates vücuttaki iltihaplanmayı, kolesterolü ve kan basıncını düşürebilir" diyor.
Patateslerde bulunan bu besinlerin bazılarına bakıldığında, potasyumun özellikle romatoid artrit hastalarında iltihaplanma ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Daha yüksek diyet lifi seviyeleri, vücuttaki daha düşük iltihaplanma ile de ilişkilendirilmiştir.
YAPRAKLI YEŞİLLİKLER
Lezzetli ve yiyeceklere kolayca ekleyeceğiniz bir şey arıyorsanız, yapraklı yeşillikler, sağlığınızı güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunuzda tercih edebileceğiniz iltihaplanma için önemli bir sebzedir.
"Ispanak, lahana, roka, marul ve pazı gibi yapraklı yeşillikler birçok vitamin, mineral ve antioksidanın mükemmel kaynaklarıdır. Vücuda A, C, E ve K vitaminleri, demir, potasyum, kalsiyum magnezyum ve lif sağlarlar. Diyetinize koyu yeşil yapraklı sebzeler dahil etmek, vücuttaki iltihabı azaltmaya ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olabilir," diyor diyetisyen Mandy Tyler.
Harvard Health'e göre, yapraklı yeşillikler, yüksek düzeyde antioksidanlar ve polifenoller nedeniyle yararlı anti-inflamatuar gıdalar olarak bilinmektedir.
SARIMSAK
Sarımsak sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda iltihaplanmayı azaltmak da dahil olmak üzere sağlığınızın için pek çok farklı yönlü faydası olabilir.
Journal of Medicinal Food'a göre sarımsak, anti-inflamatuar faydalar sağlayan kükürt içeren bileşiklerden oluşur. Aslında Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry'de yayınlanan bir rapor, bu organosülfür bileşiklerinin bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve bazı kanserli tümör büyümesini önlemeye yardımcı olma konusunda bile faydalı olabileceği sonucuna varmıştır.
SOĞAN
Sarımsağın yanı sıra soğan, yiyeceklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda zengin bir antienflamatuar deposudur.
Birincisi, soğan iyi bir potasyum kaynağıdır ve yukarıda belirttiğimiz gibi iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Bu sebze ayrıca quercetin adı verilen bir antioksidan açısından da zengindir. Nutrients'e göre, quercetin bağışıklığınız için yararlı özelliklere sahip olabilir ve enflamatuar belirteçleri azaltabilir. Frontiers in Immunology'den başka bir rapor , antienflamatuar etkilerinin belirli otoimmün bozuklukların semptomlarını azaltmada yardımcı olabileceğini bulmuştur.