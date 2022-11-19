Günde 10 dakika beyninizi tamamen değiştiriyor! Gençliğin sırrı bu rutinde...

Uzmanlara göre; hızlı yürümek, dayanıklılık kazanmanıza, fazla kalori yakmanıza ve kalbinizi daha sağlıklı hale getirmenize yardımcı oluyor. Her gün 10 dakikalık hızlı bir yürüyüş bile fark yarabilir.

Öneriler günlük 10.000 adım olsa da, bunun başarılmasını sağlayan en yeni ve en harika araçlarla birçok kişi arasında bir saplantı haline geldi. Yeni araştırmalar, kaydedilen adımların ötesinde faydalar gösteren hızlı yürüyüş olarak bilinen yürüyüşünüzü artırmanın gücünü araştırıyor.