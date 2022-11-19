Günde 10 dakika beyninizi tamamen değiştiriyor! Gençliğin sırrı bu rutinde...

Uzmanlara göre; hızlı yürümek, dayanıklılık kazanmanıza, fazla kalori yakmanıza ve kalbinizi daha sağlıklı hale getirmenize yardımcı oluyor. Her gün 10 dakikalık hızlı bir yürüyüş bile fark yarabilir.
Öneriler günlük 10.000 adım olsa da, bunun başarılmasını sağlayan en yeni ve en harika araçlarla birçok kişi arasında bir saplantı haline geldi. Yeni araştırmalar, kaydedilen adımların ötesinde faydalar gösteren hızlı yürüyüş olarak bilinen yürüyüşünüzü artırmanın gücünü araştırıyor.
YÜRÜMEK DEMANS RİSKİNİ AZALTIR
Önceki çalışmalarda, araştırmacılar, her 2000 adımın erken ölüm riskini yaklaşık 10.000 adıma %8 ila %11 aralığında düşürmeye yardımcı olduğunu tespit etmişti. Demans riskini azaltması açısından ise; günde daha fazla adım atmanın oldukça etkili olduğu tespit edildi.
Araştırma, 9800 adım atmanın, %50 daha düşük bunama riski ortaya çıkardı, 3800 adım ise riski %25 oranında azaltıyor.
Güney Danimarka Üniversitesi'nden Doçent Dr. Borja del Pozo Cruz, günlük aktivite rakamları düşük kişiler için, çalışmalarının günde 3800 adım gibi düşük bir miktarın bile bunama riskini %25 oranında azalttığını tespit ettiklerini dile getirdi.
Jama Internal Medicine ve Jama Neurology dergilerinde yayınlanan yeni çalışmada, adım yoğunluğunun ve daha hızlı temponun, bunama, kalp hastalığı, kanser ve ölüm dahil olmak üzere tüm sonuçlar için oldukça olumlu veriler elde edildi.
40 ila 79 yaşları arasındaki 78.5000 yetişkinden alınan adım sayısı verilerine bakılarak Birleşik Krallık Biobank çalışmasından elde edilen verilerin analiz edilmesinden sonra belirlendi. Araştırmacılar bu verileri, bir hafta sonu günü de dahil olmak üzere yedi günlük bir sürenin en az üç günü boyunca fiziksel aktiviteyi ölçmek ve uyku dönemlerini izlemek için bilek ivmeölçeri kullanarak araştırdılar.