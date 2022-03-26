Günde 3 gram almak yetiyor! Damarları yenileyerek tansiyon hastalığını bitiriyor

Yüksek tansiyon, aşağıdakilerden en az birine sahip olmak olarak tanımlanır;

130 mm Hg üzerinde sistolik kan basıncı (en yüksek)

80 mm Hg'nin üzerinde diyastolik kan basıncı (en düşük)

Bu seviyelerin üzerinde hem sistolik hem de diyastolik değerler





Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlarla kan basıncını yönetebilirsiniz. Birçok diyet ve yaşam tarzı değişikliği de kan basıncınızı düşürebilir ve kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Fakat aslında, araştırmalar bazı otlar ve baharatların kan basıncı seviyelerini düşürebileceğini göstermiştir, bu nedenle bunları da diyetinize eklemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki bitkilerden herhangi birini kullanmadan önce sağlık uzmanınızla konuştuğunuzdan ve doğru tavsiyeleri aldığınızdan emin olmanız gerekir. İşte o bitkiler…

FESLEĞEN

Fesleğen ( Ocimum basilicum ), çeşitli şekillerde gelen lezzetli bir bitkidir. çeşitli güçlü bileşikler açısından zengin olması sayesinde alternatif tıpta da sıklıkla kullanılıyor. Çalışmalar, fesleğenin içeriğindeki öjenolün doğal bir kalsiyum kanal blokeri olarak hareket ederek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürüyor. Kalsiyum kanal blokerleri, kalsiyumun kalbe ve atardamar hücrelerine hareketini engelleyerek kan damarlarının gevşemesini sağlar.





Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, fesleğen özlerinin kan damarlarını gevşetmeye ve kanı incelmeye yardımcı olduğunu ve bunun da kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Ancak bilim insanlarının fesleğenin insanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olup olmadığını araştırmak için daha fazla araştırma yapması gerekiyor.

MAYDANOZ

Maydanoz( Petroselinum crispum ), Amerika, Avrupa ve Orta Doğu mutfağında popüler bir bitkidir. Akdeniz'e özgüdür ve etkileyici bir beslenme profiline sahiptir. Maydanoz, kan basıncını düşürebilecek C vitamini ve diyet karotenoidleri gibi çeşitli bileşikler içerir. Yapılan birkaç çalışma, karotenoid antioksidanların kan basıncını ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olan LDL (kötü) kolesterolü azalttığını göstermiştir.





Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, maydanozun, kan damarlarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olan bir tür ilaç olan kalsiyum kanal blokeri gibi davranarak hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürdüğünü göstermiştir. Bununla birlikte, maydanoz ve kan basıncı hakkında sınırlı insan araştırması bulunuyor. Bu nedenle net sonuçlar için fazla araştırmanın verilerine ihtiyaç bulunuyor.

KEREVİZ TOHUMLARI

Kereviz tohumları ( Apium graveolens ) demir, magnezyum, manganez, kalsiyum ve lif gibi çeşitli besinler yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir. İlginç bir şekilde, bazı araştırmalar kereviz tohumlarının kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.





Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada kereviz tohumu özünün kan basıncı üzerindeki etkileri incelendi. Çalışma, kereviz tohumu ekstraktının önceden yüksek tansiyonu olan hayvanlarda kan basıncını düşürdüğünü, ancak normal tansiyonu olan hayvanlarda olmadığını buldu. Araştırmacılar, kereviz tohumu özündeki bileşiklerin, doğal bir kalsiyum kanal blokeri olarak hareket ederek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini öne sürdüler.

Ayrıca kereviz tohumu, düşük kan basıncıyla bağlantılı iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Bununla birlikte, kereviz tohumları ve kan basıncı hakkında sadece birkaç çalışma var. Bilim insanlarının bu alanda daha fazla insan araştırması yapması gerekiyor.

BACOPA MONNİERİ

Bacopa monnieri , Güney Asya'nın bataklık bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Ayurveda tıbbı uygulayıcıları, anksiyete, hafıza sorunları ve yüksek tansiyon gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanırlar. Hayvan çalışmalarında, Bacopa monnieri, kan damarlarını nitrik oksit salmaya teşvik ederek hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürmeye yardımcı oldu. 54 sağlıklı yetişkinde yapılan 12 haftalık bir insan çalışması, Bacopa monnieri'nin hafıza, kaygı, depresyon ve kan basıncı üzerindeki etkilerini inceledi. Bitki, çoğu zihinsel yönü iyileştirirken, kan basıncını etkilemedi. Hayvan çalışmalarından elde edilen bulgular umut verici olsa da, bacopa monnieri'nin insanlarda kan basıncı üzerindeki etkileri hala belirsizdir. Bilim adamlarının bu bitkinin etkileri hakkında daha fazla araştırma yapması gerekiyor.

SARIMSAK





Sarımsak, kalbe yararlı olan birçok bileşiği aynı anda içerir. Kan akışını artırmaya ve kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilecek allisin gibi kükürt içeriği sayesinde birçok rahatsızlığa karşı koruyucudur. Örneğin; yüksek tansiyonu olan 550'den fazla kişide yapılan 12 çalışmanın gözden geçirilmesi, sarımsak almanın sistolik ve diyastolik kan basıncını sırasıyla ortalama 8.3 mm Hg ve 5.5 mm Hg azalttığını buldu. Bu azalma, tansiyon ilaçlarının etkilerine benzerdi. 30 kişide yapılan 24 haftalık bir çalışma, 600-1.500 mg sarımsak özütünün kan basıncını düşürmede Atenolol ilacı kadar etkili olduğunu buldu.

KEKİK

Kekik, muhteşem kokusunun yanı sıra sayısız sağlıklı bileşikle dolu lezzetli bir bitkidir. Rosmarinik asit böyle bir bileşiktir. Araştırmalar, daha az inflamasyon ve kan şekeri seviyeleri ile artan kan akışı gibi birçok faydayla ilişkili olduğunu tespit etti. Üstelik tüm bunların yanı sıra kan basıncını düşürmeye yardımcı olabildiğine dair veriler de elde edildi. Hayvan çalışmaları, rosmarinik asit almanın, anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe ederek sistolik kan basıncını önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir . ACE, kan damarlarını daraltan ve kan basıncını yükselten bir moleküldür. Bu nedenle, onu inhibe etmek kan basıncını düşürebilir.





Diğer hayvan çalışmaları, kekik özü almanın toplam kolesterol, LDL (kötü) kolesterol, trigliseritler ve kan basıncı gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azalttığını göstermiştir. Bununla birlikte, kekik ve kan basıncı hakkında sınırlı insan araştırması var. Bilim insanlarının insanlarda bu etkileri araştırmak için daha fazla araştırma yapması gerekiyor.

TARÇIN

Tarçın, Cinnamomum cinsinden ağaçların iç kabuğundan elde edilen aromatik bir baharattır. İnsanlar, tarçını yüzyıllardır geleneksel tıpta yüksek tansiyon da dahil olmak üzere kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullandılar. Tarçının kan basıncını nasıl düşürdüğü tam olarak anlaşılmasa da, hayvan araştırmaları kan damarlarını genişletmeye ve rahatlatmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

641 katılımcıyı içeren 9 çalışmanın gözden geçirilmesi sonunda, tarçın almanın sistolik ve diyastolik kan basıncını sırasıyla ortalama 6,2 mm Hg ve 3,9 mm Hg azalttığını gösterdi. Bu etki, insanlar 12 hafta boyunca sürekli olarak tarçın aldıklarında daha güçlüydü. Ayrıca, tip 2 diyabetli 139 katılımcıyı içeren 3 çalışmanın gözden geçirilmesi, tarçın almanın etkilerini inceledi. 12 hafta boyunca günde 500-2400 mg tarçın alanların sistolik kan basıncında ortalama 5,39 mm Hg ve diyastolik kan basıncında 2,6 mm Hg azalma görüldü.

ZENCEFİL

Zencefil muhteşem tadı, birçok tarifin tamamlayıcısı olmasının yanı sıra faydaları ile çok yönlüdür ve alternatif tıpta bir elyaftır. İnsanlar yüzyıllardır bunu dolaşım, kolesterol seviyeleri ve kan basıncı dahil olmak üzere kalp sağlığının birçok yönünü iyileştirmek için kullandılar.

Hem insan hem de hayvan çalışmaları, zencefil almanın kan basıncını çeşitli şekillerde azalttığını göstermiştir. Doğal bir kalsiyum kanal blokeri ve doğal ACE inhibitörü olarak görev yapar. Kalsiyum kanal blokerleri ve ACE inhibitörleri, kan basıncı ilacı türleridir. 4.000'den fazla kişiyle yapılan bir araştırma, günde 2-4 gram zencefil tüketenlerin yüksek tansiyon geliştirme riskinin düşük düzeyde olduğunu buldu.

KAKULE

Kakule, hafif tatlı, yoğun bir tada sahip lezzetli bir baharattır. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek çeşitli antioksidanlarla doludur. Yeni yüksek tansiyon teşhisi konan 20 yetişkin üzerinde yapılan 12 haftalık bir çalışma, günde 3 gram kakule tozu almanın kan basıncını önemli ölçüde azalttığını ve normal aralığa yakın bir seviyeye düşürdüğünü buldu.





Bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler, kakulenin doğal bir kalsiyum kanal blokeri ve idrar söktürücü olarak hareket ederek kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bir diüretik (idrar söktürücü), idrara çıkma yoluyla su birikmesini gidermeye yardımcı olan bir bileşiktir.

Bu bulgular umut verici olsa da, bu alandaki araştırmalar hala oldukça yenidir. Bu nedenle, bilim insanlarının kakulenin insanlar üzerindeki etkilerini daha fazla araştırmak için ek çalışmalar yürütmesi gerekiyor.