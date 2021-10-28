Günde 6 saatten az uyumak bakın beyninize ne yapıyor?

Bir uzman, altı saatten az uyuduğunuzda beyninizde neler olduğunu açıkladı .Dr Rebecca Robbins, Telegraph'a uykuda sadece bir saatlik bir değişikliğin önemli bir fark yaratmak için yeterli olduğunu söyledi.

"ALZHEIMER VE DEMANSA SEBEP OLABİLİR"

Harvard Tıp Okulu'ndaki tıp eğitmeni: "Bir saat gerçekten de iç saatimizin senkronizasyonunu bozmak için yeterli olabilir. Uyku programlarımızı bir günden diğerine bir saat veya daha fazla değiştirdiğimizde, beyne yeni bir zaman dilimine geçmeye çalıştığımız sinyalleri gönderiyor ve bir sonraki gece uykusunu zorlu hale getiriyoruz" diyor.





Dr Robbins ayrıca Brigham ve Kadın Hastanesi'nde Uyku ve Sirkadiyen Bozukluklar Bölümü'nde yardımcı bilim insanı olarak beyin tarafından salınan toksinlerin potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.

"VİRÜSLERDEN KORUNMANIZIN ANAHTARI"

"Gün boyunca beynin, birikimi Alzheimer hastalığı ve bunama gibi nörobilişsel düşüşle ilişkili toksinler ürettiğini keşfettik" diyerek Robbins, ileride yaşanabilecek birçok sorunun aslında uyku saatinin düzenli olmamasından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Robbins'in "SARS-Cov-2'nin kardeş patojeni olan rinovirüsü inceleyen çok ilginç bir çalışma var. Araştırmacılar, uykusuz olanların soğuk algınlığı ve grip riskinin iki katından fazla olduğunu buldular" açıklaması ise günlük yaşamda da birçok hastalıktan korunmanın anahtarının düzenli bir uyku sistemi olduğuna işaret ediyor.





Uzman, daha iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmak için tutarlı bir yatma zamanı ayarlamanın çok önemli olduğunu söylüyor. "Bu gerçekten yaygın bir hata, ancak çocukların belirli uyku rutinlerine ihtiyacı olduğu gibi, bizim de düzenli bir uyku saatine ihtiyacımız var" diyerek uyku saatinizi belirlemeniz gerektiğine vurgu yapıyor.