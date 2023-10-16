Günde bir avuç yiyenin gözleri şahin gibi keskinleşiyor!

Kısmen genetik, kısmen çevresel etkenlerle göz sağlığı bozulabilir. Fakat beslenme sistemi sayesinde göz sağlığı büyük oranda korunabilir. Yıllar boyunca yapılan araştırmalar, havuç, ıspanak ve portakalın göz sağlığını iyileştirebildiğini gösterdi.

C vitamini , E vitamini, A vitamini, lutein ve zeaksantin gibi besinlerin de görmeye yardımcı olduğu biliniyor. Şimdi yeni bir çalışma , tam da bu nedenle diyetinize eklemeye değer başka bir meyve buldu .

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden bir ekip, dört ay boyunca günde sadece birkaç avuç üzüm tüketmenin göz sağlığının önemli göstergelerini iyileştirdiğini buldu. Üzüm, oksidatif stresin neden olduğu gözlerdeki dejenerasyonla mücadele edebilecek antioksidanlar açısından zengindir.

Food and Function dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 34 yetişkin iki gruba ayrıldı. Biri günde bir buçuk bardak üzüm yerken, diğer grup 16 hafta boyunca plasebo yedi. Üzüm yiyenlerin maküler pigment optik yoğunluğunda (MPOD), plazma antioksidan kapasitesinde ve toplam fenolik içerikte plaseboyla karşılaştırıldığında önemli bir artış olduğu görüldü.

Üzüm tüketmeyenlerde, ciltte ölçülen zararlı oküler ileri glikasyon son ürünlerinde (AGE) önemli bir artış görüldü. Ekip, göz hastalığı için temel risk faktörlerinin oksidatif stres ve yüksek AGE seviyelerini içerdiğini söyledi.

Araştırmacılar, AGE'lerin retinanın vasküler bileşenlerine zarar vererek, hücresel işlevi bozarak ve oksidatif strese neden olarak birçok göz hastalığına katkıda bulunabileceğini buldu. Antioksidanların ve diğer polifenollerin doğal bir kaynağı olan üzüm, oksidatif stresi azaltabilir ve AGE'lerin oluşumunu engelleyebilir ve MPOD'da iyileşme gibi retina üzerinde olası faydalı etkiler ortaya çıkarabilir.

Çalışmanın ortak yazarı Doktor Jung Eun Kim; yaptıkları çalışmanın üzüm tüketiminin insanlarda göz sağlığını olumlu yönde etkileyebildiğini gösteren ilk çalışma olduğunu belirtti. Günde sadece bir buçuk gibi az miktarların bile oldukça etkili olmasının ise heyecan verici bir sonuç olduğunu sözlerine ekledi.

Kim; "Düzenli üzüm alımı, yaşlı yetişkinlerde, özellikle de MPOD'un arttırılmasında göz sağlığını iyileştirebilir; bu, plazma toplam antioksidan kapasitesinde ve fenolik içerikte bir artış ve AGE'lerin aşağı regülasyonu ile açıklanabilir" açıklamasında bulundu.