Günde tek bir elmayla hayatınız kurtulabilir! Nasıl mı? Eğer bu besinle birlikte tüketirseniz…

ABD Beslenme ve Diyetetik Akademisi tarafından finanse edilen uluslararası uzmanlar, 157 randomize kontrollü çalışmanın ve 15 kohort çalışmasının verilerini inceledi. Sonuçlar, biyoaktif bileşiğin daha düşük kan basıncıyla bağlantılı olduğunu ve bunun sonucunda kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösterdi.

"GÜNDE 400 MG - 600 M6 ARASINDA…"

Aynı zamanda, kolesterol seviyelerinin yanı sıra, seviyeler çok yüksekse kalbe zarar verebilecek 'kötü' HDL kolesterol seviyelerini de iyileştirdi. Flavan-3-ols ayrıca daha düşük kan şekeri ile bağlantılıydı ve sinir ve göz hasarı riskini azalttı.

Dr Kuhnle, kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltmak için günde 400mg-600mg flavan-3-ols tüketmenizi önerdiklerini belirtti. Bunun için birkaç fincan çay, biraz kırmızı veya mor meyve, bir de elma tükettiğinizde ihtiyacınız olacak bileşiği sağlayabileceğini söyledi.