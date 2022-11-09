Günde tek bir elmayla hayatınız kurtulabilir! Nasıl mı? Eğer bu besinle birlikte tüketirseniz…

Elma ile birlikte çilek, üzüm ve çayı günlük olarak tüketmenin kalp sağlığına büyük faydaları olduğu tespit edildi. Bilim insanları, insanlara günde bir elma, biraz çilek ve iki fincan çay tüketmeleri gerektiğini söylüyor. Bu kombinasyon, kabaca, ihtiyaç duyulan 500 mg flavan-3-ols adlı bir "biyoaktif bileşiği" alabilmenizi sağlıyor.
"FLAVAN-3-OLS KURTARICI BİR BİYOAKTİF BİLEŞİK OLABİLİR"
150'den fazla çalışmanın gözden geçirilmesi neticesinde, bitter çikolata da bulunan bu bileşiğin, kolesterolü ve kan şekeri düzeylerini iyileştirebileceği sonucuna varmıştır. Beslenme Uzmanı Profesör Gunter Kuhnle, verilerin flavan-3-ols'ün genel sağlığı iyileştirebileceğini gösterdiğini belirtti.
İnsanlara genellikle, "lifli beslenme" önerisi verildiğini söyleyen Kuhnle, lif tüketiminin, daha düşük düzeyde kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskiyle ilişkili olduğunu dile getiriyor. Fakat diyetisyenler, diyet önerilerinde aynı zamanda sağlığı iyileştiren diğer bileşiklerin de göz önünde bulundurulması ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.
"HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE BÜYÜK ETKİLERİ BULUNUYOR"
Yapılan onlarca çalışma, flavan-3-ols'ün, sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde önemli faydalarının bulunduğunu gösterdi. Araştırmacılar ise; bu bileşiğin araştırılmak için "en güçlü aday" olduğunu belirtiyor.
ABD Beslenme ve Diyetetik Akademisi tarafından finanse edilen uluslararası uzmanlar, 157 randomize kontrollü çalışmanın ve 15 kohort çalışmasının verilerini inceledi. Sonuçlar, biyoaktif bileşiğin daha düşük kan basıncıyla bağlantılı olduğunu ve bunun sonucunda kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösterdi.
"GÜNDE 400 MG - 600 M6 ARASINDA…"
Aynı zamanda, kolesterol seviyelerinin yanı sıra, seviyeler çok yüksekse kalbe zarar verebilecek 'kötü' HDL kolesterol seviyelerini de iyileştirdi. Flavan-3-ols ayrıca daha düşük kan şekeri ile bağlantılıydı ve sinir ve göz hasarı riskini azalttı.
Dr Kuhnle, kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltmak için günde 400mg-600mg flavan-3-ols tüketmenizi önerdiklerini belirtti. Bunun için birkaç fincan çay, biraz kırmızı veya mor meyve, bir de elma tükettiğinizde ihtiyacınız olacak bileşiği sağlayabileceğini söyledi.
Yeşil çay, fincan başına en yüksek flavan-3-ol içeriğine sahiptir (320 mg), ardından siyah çay (280 mg), böğürtlen (160 gr başına 65 mg) ve kurutulmuş kızılcık (80 gr başına 35 mg) geliyor. Bitter çikolata, elma (küçük elma başına 15 mg) ve yaban mersini (150 g başına 10 mg) gibi besinler de biyoaktif bileşik yönünden zengindir.