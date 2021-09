Günde yalnızca bir bardak! Felç riskini azaltıyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), inmeyi önleme konusunda izlemeniz gereken dört basit adım olduğunu söylüyor: Sağlıklı beslenin, kan basıncınızı kontrol edin, kolesterolünüzü kontrol edin ve sigarayı bırakın. Ancak yeni araştırmalar, rutininize bir bardak kahve eklemenin, ılımlı bir şekilde tükettiğiniz sürece felç riskinizi yüzde 20'den fazla azaltabileceğini buldu.. Araştırmanın yazarları, tipik kahve alımı ile kalp krizi, felç ve ölüm vakaları arasındaki ilişkiyi incelemek istedi. Bu çalışma, araştırmacıların 11 yıl boyunca takip ettiği 468.629 katılımcıyı içeriyordu. Deneklerin ortalama yaşı 56.2 idi ve bunların yaklaşık yüzde 58'i kadındı.

Bilim insanları ağırlık, yaş, cinsiyet, boy, sigara içme durumu ve diğer sağlık faktörlerine göre ayarlayarak grubu üç kategoriye ayırdı: hiç kahve içmeyenler, günde 0,5 ila üç fincan arasında içenler ve üçten fazla içenler. Orta düzeyde kahve içen grubun, kahve içmeyen gruba göre kalp hastalığından ölüm riskinin yüzde 17 ve felç riskinin yüzde 21 daha düşük olduğunu buldular. Genel olarak, ılımlı grup, kahve içmeyen gruba göre tüm nedenlerden dolayı yüzde 12 daha düşük ölüm riskine sahip olduğu tespit edildi.

Budapeşte, Macaristan Semmelweis Üniversitesi Kalp ve Damar Merkezi'nden doktora adayı olan çalışma yazarı Judit Simon, sunumda "Bulgularımız günde üç fincana kadar kahve tüketiminin olumlu kardiyovasküler sonuçlarla ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi. "Altta yatan mekanizmaları açıklamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, gözlenen faydalar kısmen kardiyak yapı ve işlevdeki olumlu değişikliklerle açıklanabilir."

Amerikan Kalp Derneği tarafından bu yılın başlarında yapılan üç çalışmanın gözden geçirilmesi, kahvenin kalp yetmezliği riskini azaltabileceğini, ancak faydalarını görmek için kahvenin kafeinli olması gerektiğini buldu. Bir felç aniden meydana gelme eğiliminde olduğundan, bunu önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, yediklerinizden nasıl uyuduğunuza kadar her şey felç riskinizi etkileyebilir, bu nedenle bazı değişiklikler yapmak için şimdiden daha iyi bir zaman yoktur.





İncelemenin kıdemli yazarı David Kao, bir haber bülteninde "Kafein ve kalp yetmezliği riskinin azalması arasındaki ilişki şaşırtıcıydı" dedi. Kao, Colorado, Aurora'daki Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Colorado Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi'nde kardiyoloji profesörü ve tıbbi direktördür.

2020'de yapılan bir araştırma, Parkinson hastalığına genetik yatkınlığı olan hastaların daha fazla kafein içmeleri durumunda hastalığın başlangıç semptomlarını gösterme olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Bu yılın başlarında BMC Halk Sağlığı'nda yayınlanan bir araştırmaya göre, günde üç ila dört fincan kahve içmek karaciğer hastalığı riskinizi de azaltmakta...

Özellikle koyu kavrulmuş kahve içmek, Alzheimer riskinizi azaltmakla ilgili görünüyor. Bunun nedeni, Frontiers in Neuroscience dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, koyu kavrulmuş fasulyelerin Alzheimer'a yol açan proteinlerin birikmesini önlediği bilinen daha fazla miktarda fenilindan içermesidir. Her gün kahve içmek için harekete geçmeden önce, onu nasıl hazırladığını düşünmek önemlidir. Kahvenize tonlarca şeker veya süt ürünü eklemek, her şeyden önce kahve içmenin faydalarını azaltan başka tür sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dünya Kanser Araştırma Fonu, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada şekerli, sütlü kahve içecekleri içmek "kilolu olma ihtimalinizi artıracak, bu da kanser ve kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artıracaktır." sonucuna ulaşıldı.