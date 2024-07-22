Güneş gözlüğü alırken dikkat! Katarakta sebep oluyor...

Yaz aylarında güneşin de etkisini iyiden iyiye hissettirmesiyle güneş gözlüğü kullanımı da büyük bir yere sahip oluyor.



Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor. Uzmanlar sahte güneş gözlüklerinin katarakt gibi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları güneş gözlüğü alırken Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki optikçilerden, bilinen ve tanınan markalardan gözlük almayı tavsiye ediyor.



Uzman Optikçi Cuma Reyhan, vatandaşları sahte gözlük konusunda uyardı. Son zamanlarda kullanımı artan sahte güneş gözlüklerini orijinalinden ayırt etmenin çok zor olduğunu belirten Uzman Optikçi Cuma Reyhan, merdiven altı üretilen gözlüklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi. Yaz ayları ile birlikte güneş gözlüğü kullanımının arttığını hatırlatan Reyhan, sahte güneş gözlüklerinin ultraviyole ışınlara karşı korumadığına dikkat çekti. Sahte gözlük kullanımının göz bozulmasına ve numarasının artmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çeken Reyhan, sahte güneş gözlüklerinin ileride katarakt sorununu ortaya çıkarabileceğini ifade etti. Merdiven altı üretilen kalitesiz gözlüklerin kullanılmaması gerektiğini belirten Reyhan, optisyen gözlükçüler tarafından önerilen gözlüklerin kullanılması tavsiye etti.



"OPTİKÇİ OLMAYAN YERLERDEN KESİNLİKLE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALMAYIN"

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuşan Reyhan, "Yazın başlamasıyla tabi halkımız güneş gözlüğü almak istiyorlar. Vatandaşlarımızın optikçi olmayan yerlerden kesinlikle güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kaliteli bir güneş gözlüğü almak için optikçi arkadaşları tavsiye ederim. Çünkü optikçiler Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ve üniversite mezunu diplomalı kişilerdir. Dolayısıyla sırf ben güneş gözlüğü alacağım diye kötü yerlerden, mesleği, ruhsatı, diploması olmayan yerlerden güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü orijinal olmayan gözlükler kalitesizdir. Camları ve çerçevesi Çin'den gelmedir. Dolayısıyla kötü bir gözlüktür. Vatandaşımız sahte gözlük takacağına hiç takmasın daha iyidir" dedi.



Sahte güneş gözlüklerinin fayda sağlamadığı gibi birçok sağlık sorununa da yol açabileceğini belirten Reyhan, "Vatandaşımız güzel bir güneş gözlüğü alacaksa optikçi arkadaşlarımızı tavsiye ederiz. optikçi arkadaşlarımızda vatandaşımızın yüzünün şemasına uygun bir gözlük tavsiye eder, kaliteli olur ve en az 2 yıl garantisi vardır. Vatandaşlarımıza garanti belgesini almadan kesinlikle güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz. En önemli uzuvlarımızdan bir tanesi gözdür, vatandaşlarımız sahte güneş gözlüğü aldığı zaman ileride bir göz hastalığı çıkabilir. Özellikle 40 yaş üstü kişilerde katarakt olabilir. Onun için sahte güneş gözlüğü almalarını sakıncalı görüyoruz. Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlüklerinin sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor" diye konuştu.