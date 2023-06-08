Güneş Kremi Sivilce Yapar Mı? Güneş Kremi Gözenekleri Tıkar Mı, Sivilceye Neden Olur Mu?

Cildini UV ışınlarından ve güneş lekesi risklerinden korumak isteyenlerin yaz aylarında başucundan ayırmadığı güneş kremleri, bazı bireylerde sivilce ya da gözenek problemlerine yol açıyor mu bilmekte fayda var. Yaz mevsiminde sıkça gündeme gelen güneş kremi sivilceye neden olur mu ya da güneş kremi gözenekleri tıkar mı sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte ayrıntılar…

Güneş Kremi Sivilce Yapar Mı?

Güneş ışınları olmazsa olmazımız evet ancak yine ondan gelen bazı ışınların başta UV olmak üzere cildimize çok da faydalı olduğunu söylenemez. Özellikle erken yaşlanma, lekelenme ve cilt kanseri risklerini arttıran zararlı güneş ışınlarından cilt bariyerini korumak için çeşitli kozmetik ve medikal güneş kremleri kullanılmaktadır. Güneş kremleri iyi temizlenmemiş, bol gözenekli ve yağlı ciltlerde sivilce çıkmasına neden olabilmektedir.

Güneş Kremi Gözenekleri Tıkar Mı?

Tıkanan, temizlenmeyen gözenekler cildin ileriki zamanlarda elastikiyetini ve güzelliğini kaybetmesine neden olurken, akne ve sivilce oluşumuna da zemin hazırlar. Geniş gözenekli bir cilt üzerine yoğun formüllü güneş kremleri uygulamak bu gözeneklerin tıkanmasına neden olabilmektedir. Ancak bu cilt tipine sahip bireyler, dermatologlar tarafından reçete edilen gözenekli ciltler için formüle edilmiş güneş kremlerini kullanmalıdırlar.

Su Bazlı Güneş Kremi Sivilceye Neden Olur Mu?

Güneş kremleri yağlı ve su bazlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yağ bazlı güneş kremleri kuru ve gözeneksiz ciltler için en uygun olan türdür. Yağlı ve sivilcelenmeye müsait cilt yapısına sahip olan bireyler ise su bazlı güneş kremlerini tercih etmelidirler. Su bazlı güneş kremleri sivilce yapma oranı en düşük güneş kremi türüdür, ayrıca cilde istediği nemi de kazandırarak bakım da yapar.