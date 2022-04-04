Güneşten cildimizi nasıl korumalıyız?

CİLT BAKIMIN DA TEMEL KORUMA İÇİN NELER KULLANMALIYIZ?

UVA ve UVB radyasyonunun yanı sıra kızılötesi radyasyon (IR) ve görünür ışık (HEV) kaynaklı oksidasyona karşı fiziksel, kimyasal ve biyolojik filtreleme sağlayan.

İçeriğindeki azelaik asit sayesinde melanin transferini bloke ederek cilt tonunda aydınlanma, varolan lekelerin görünümünde azalma sağlarken yenilerinin oluşumunu önlemeli.

Özel formülasyon HSP 47 sayesinde kolajen ağlarını korur ve doğru sentezlenmesini sağlamalı.

Suya, neme ve tere dayanıklı olmalıdır. Hafif renkli olmasına karşın herhangi bir kapatıcı özelliği olmamalıdır.

Ciltte homojen ve parlak görünüm sağlamalı. Lekeli, lekeye meyilli ciltler, kılcal damar ve kızarıklık sorunu yaşayan ciltler, olgun ciltler ve akne sorunu yaşayan ciltlerde ilk tercihimiz olmakla birlikte tüm cilt tiplerinin kullanabileceği zırh gibi korumalıdır.