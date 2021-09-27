Güzellik uzmanından mevsim geçişlerinde cildi koruma uyarısı

Dalmış, "Cildin kurumaya müsait olduğu bir mevsim olduğunu ayrıca, nem bakımlarının yapılması gerek. Hormonal nedenlere bağlı olarak bazı dönemlerde alevlenen sivilceler, en çok sonbahar aylarında artışa geçiyor. Bir uzmandan tavsiyeler alınarak, cildinize bakım yaptırmanız gerek.

Çoğu kişi evde cilt bakımı yapmaya çalışır. Genellikle yanlış ürün kullanımı sonucunda da istemeyen lekeler, sivilce ya da kuruluk gibi sorunlar görülür. Peeling, maske, temizlik ve nem bakımı yapılmasını gerekiyor. Özelikle cilt problemleri yaşayanlar, ilk olarak cilt tiplerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmelidir. Düzenli aralıklarla kan testi yaptırıp, vitamin ve mineral eksikliği varsa, takviye ilaç alınmasını da öneriyorum. Cildin dışardan çok içerden besleniyor. Özelikle sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmak isteyenlerin, bol su tüketmesi gerek. Eğer sonbaharda cildinizde sorunlar artış gösterdiyse, kuruluk, nemsizlik ve matlık sorunu varsa, siz de aşağıdaki tüyoları uygulayabilirsiniz" dedi.