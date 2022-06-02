Hafife almayın, ani ölümlerin nedeni! Eğer başınız bu şekilde dönüyorsa...

Kalp krizlerinin yaklaşık %50 ila %80'inden sorumlu olduğu söylenen sessiz kalp krizi veya sessiz miyokard enfarktüsü olarak adlandırılır. Kalp krizi, kolayca göz ardı edilebilecek veya başka hastalıklarla karıştırılabilecek hafif veya hiç semptom veya belirti göstermediğinde sessiz olarak adlandırılır. Bu belirtilerin neler olduğunu biliyor musunuz? O halde gelin birlikte bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:45

Kalbiniz yeterli oksijen almadığında kriz gerçekleşir. Arterlerinizde plak oluşumu veya yüksek tansiyon nedeniyle oluşan diğer hasarlar ışığında kan akışı kısmen veya tamamen kesilerek kalp krizine yol açabilir. Sessiz kalp krizleri fark edilmeyebileceğinden, hayal edebileceğinizden daha fazla hasar olabilir, bu nedenle gerekli tedavileri almak için kalp krizinin tüm erken belirtilerini not etmek önemlidir.





GÖĞÜS AĞRISI Birkaç nedenden dolayı göğüs ağrınız olabilir. Fakat bu ağrıları hafife almamanızda fayda var. Bununla birlikte, göğüs ağrısı ve rahatsızlık kalp krizinin bir uyarı işareti olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre çoğu kalp krizi, göğsün ortasında veya sol tarafında birkaç dakikadan fazla süren veya kaybolup geri gelen rahatsızlıkları içerir. Sağlık kuruluşu, hissi rahatsız edici baskı, sıkışma, dolgunluk veya ağrı olarak tanımlıyor.