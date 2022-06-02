Hafife almayın, ani ölümlerin nedeni! Eğer başınız bu şekilde dönüyorsa...

Kalbiniz yeterli oksijen almadığında kriz gerçekleşir. Arterlerinizde plak oluşumu veya yüksek tansiyon nedeniyle oluşan diğer hasarlar ışığında kan akışı kısmen veya tamamen kesilerek kalp krizine yol açabilir. Sessiz kalp krizleri fark edilmeyebileceğinden, hayal edebileceğinizden daha fazla hasar olabilir, bu nedenle gerekli tedavileri almak için kalp krizinin tüm erken belirtilerini not etmek önemlidir.
GÖĞÜS AĞRISI
Birkaç nedenden dolayı göğüs ağrınız olabilir. Fakat bu ağrıları hafife almamanızda fayda var. Bununla birlikte, göğüs ağrısı ve rahatsızlık kalp krizinin bir uyarı işareti olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre çoğu kalp krizi, göğsün ortasında veya sol tarafında birkaç dakikadan fazla süren veya kaybolup geri gelen rahatsızlıkları içerir. Sağlık kuruluşu, hissi rahatsız edici baskı, sıkışma, dolgunluk veya ağrı olarak tanımlıyor.
MİDE BULANTISI
Uzmanlar mide ağrısı, hazımsızlık, mide ekşimesi ve mide bulantısı gibi mide bağırsak sorunlarının kalp krizinin erken bir belirtisi olabileceğine inanıyor. Mide ağrısı, üst karın bölgesinin ortasında ortaya çıkabilir ve genellikle keskin veya bıçak gibi değil, ağır hissettirir. Böyle bir ağrı birkaç dakikadan fazla sürebilir.
BAŞ DÖNMESİ
Sıcağa, strese, göz, boyun veya sırt yorgunluğuna aşırı maruz kalmak kadar birçok faktör, baş dönmesine neden olabilir. Bununla birlikte, özellikle kadınlarda baş dönmesi, kalp krizinin erken bir uyarı işareti olabilir. Bu semptom ayrıca soğuk terleme, göğüste sıkışma veya nefes darlığı ile de ortaya çıkabilir. Bazı kişiler bayılabilir veya bilinçlerini kaybedebilir, bu da kişinin hemen tıbbi yardım çağırması gerektiğidir.
KOL VE ÇENEDE AĞRI
Kalp krizinin uyarı işaretleri, yalnızca vücudun belirli bölgeleriyle sınırlı olmayıp, tüm vücuda yayılabilir. Klasik bir kalp krizi belirtisi, özellikle vücudun sol tarafında olmak üzere kola yayılan ağrıdır. Genellikle göğüsten başlar, kol ve çeneye doğru hareket eder. Diğer ağrı bölgeleri boyun, sırt ve mideyi içerir.