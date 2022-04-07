Hafızayı koruyor, kalbi yeniliyor! Şifa kaynağı hurma cinsi...

"ÖZEL BİR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLİYOR" İran Hurması'nın depodan çıktıktan sonra kendiliğinden olgunlaşan bir meyve olduğunu söyleyen Ahmet Akbaş, "Buradaki yaş hurma her yerde bulunmayacak özel bir üründür. İran'ın güney kesimlerinden toplanan, dalında mazafati cinsi bir hurmadır. Çok faydalıdır ve bunları -18 derecede muhafaza ederiz ve sezonunda çıkarır müşterilerimize sunarız. Bu hurma genelde 10 ve 11. ayda toplanır tam olgunlaşmadan soğuk hava depolarında -18 derecede bekletilir. Depodan çıktıktan sonra kendi kendine olgunlaşan bir meyvedir. Bu hurma ağaçta yetişir. Daha sonra dalı ile birlikte kesilip kutulara özenli bir şekilde yerleştirilir, ağızları kapatılır ve hava alacak şekilde soğuk hava depolarına geçer. Başka herhangi bir işlem görmez" dedi.



Akbaş, hurmanın hafızadan kalbe kadar birçok faydası olduğunu söyleyerek, "Bu hurmanın yararlarını saymakla bitiremeyiz. En başta hafızaya çok iyi gelir ve güçlendirir. Hamile anneler için de çok önerilen bir hurmadır. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır. Tamamen bir enerji deposudur. Çok tüketmemek faydasıyla birçok faydası mevcut. Bu hurmanın kilosu da 30-40 TL arasında değişiyor. Hurmayı ve ürünlerimizi tatmak ve faydasını görmek isteyen vatandaşlarımızı yöresel ürünler stantlarımızda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.