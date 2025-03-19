Haftada 3 kez mutlaka tüketin! Bağırsak kanserine kalkan oluyor...

Hiçbir şikayeti olmasa da 45 yaşına gelen kişilerin mutlaka tarama programlarına katılmaları gerektiği uyarısında bulunan Kayhan, "Polip dediğimiz aşamada bunu yakalayalım ve kanser olma gelişmesini önleyelim. Ailenizde kanser öyküsü yoksa bile mutlaka kolon kanseri tarama programına uymanız ve kolonoskopi yaptırmanız gerekiyor. Özellikle dışkıda kan geliyorsa bu çok önemli bir faktör. Bağırsak alışkanlıklarınız değiştiyse, kilo kaybı ya şiddetli karın ağrısını beklemeden hemen doktora başvurmalısınız. En önemli alarm verici belirti ise dışkı alışkanlığındaki değişikliktir." diye konuştu.

"HAFTADA EN AZ 3 GÜN YOĞURT TÜKETİN"

Prof. Dr. Zahide Şimşek de meyve sebze ağırlıklı lif yoğunluğu fazla beslenmenin önemine işaret ederek, "Bu açıdan da Akdeniz tipi diyet aslında beslenme ve kolon sağlığı açısından çok önemli. Fiziksel aktivite de mutlaka yapılmalı." dedi.

Prof. Dr. Tarkan Karakan ise kolon kanseri ve mikrobiyata ilişkisine ilişkin bilgi verdi.

ABD'de 150 bin kişi üzerinde bir çalışma yapıldığını aktaran Karakan, şunları kaydetti:

"Haftada 2 veya 3 kez yoğurt tüketenlerde kolon kanseri riskinin ciddi şekilde azaldığı gösteriliyor. Türkiye'de bu anlamda yoğurdun kaynağı. Sebze, meyve ve posalı tüketmek zaten olumlu yönde etkiliyor ama yoğurdun da ekstra ciddi bir katkısı var. Ülke olarak bu şansımızı kullanmalıyız. Haftada en az 3 gün tüketmekten bahsediyoruz. Hem kolonoskopi taramamızı hem de beslenmemizi bu şekilde uygularsak kolon kanserini ciddi şekilde azaltırız diye düşünüyorum."