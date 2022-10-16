Hala Covid geçirmeyenlerden misiniz? Uzmanlar açıkladı: “Bu gene sahip kişiler virüsü kapmıyor”

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiğini buldu. İnsanların yaklaşık yüzde 30 ila 40'ı HLA-DQB1*06 olarak bilinen gene sahiptir. Artırılmış koruma, enfeksiyonları tamamen engellemek için yeterli olabilir.
Herkesin virüsle mücadele ettiği bir dönemde, bazı insanların neden hiç virüs kapmadığını açıklayabilecek bu teori, bilim insanları tarafından da oldukça dikkat çekici bir sonuç olarak nitelendirildi.
"COVIDSİZ KİŞİLERDEN MİSİNİZ?"
Tüm ailenin virüs kapmasına rağmen hiç virüs belirtisi göstermemiş birçok insanın dünya çapında varlığı bilinmesi uzun bir süre gündemdeydi. Bilim insanları, bu insan grubuna "Covidsiz" adını vermişti.
Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmanın başındaki kişi olan Dr. Alexander Mentzer, insanların aşıdan sonra yapılan Covid testlerinde, pozitif çıkma sürelerinde farklılık olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Elde ettikleri verilere göre; genetik kodun bunun zaman içinde etkileme fonksiyonunu değiştirebileceğiniz gösteriyordu.
"BU GEN DAHA FAZLA ANTİKOR ÜRETMEYİ SAĞLIYOR"
Bilim insanları, Covid-19 aşısı olmuş 1600 yetişkini inceledikten sonra beş farklı denemede kan örneklerine baktılar. Bazı gene sahip bireylerin kanlarında daha fazla antikor olduğu tespit edildi.
Ayrıca, ilk aşıyı yaptırdıktan bu yana bir yıldan fazla bir süre boyunca her hafta Covid testi yaptıran bir grup insana da baktılar.
HLA-DQB1*06 genine sahip kişilerin, 12 ay boyunca, insanların aşıdan sonra hafif Covid semptomları gösterdiği bir "atılım enfeksiyonu" geçirme olasılığı daha yüksekti.
"BU GEN VİRÜSTEN UZAK KALMANIZI SAĞLAYABİLİR"
Yardımcı araştırmacı Profesör Julian Knight ise bu çalışmadan, genetik yapımızın Covid aşısını takiben bağışıklık tepkimizde birbirimizden farklı olmamızın nedenlerinden biri olduğuna dair kanıtları olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
Covid aşısına verilen tepkilerin farklılığı, aynı zamanda bu gene sahip bireylerin, Covid-19 virüsüne maruziyete rağmen virüsü kapmama olasılığını da açıklayabilecek bir yol haritası çizebilir.