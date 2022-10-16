Hala Covid geçirmeyenlerden misiniz? Uzmanlar açıkladı: “Bu gene sahip kişiler virüsü kapmıyor”

Herkesin virüsle mücadele ettiği bir dönemde, bazı insanların neden hiç virüs kapmadığını açıklayabilecek bu teori, bilim insanları tarafından da oldukça dikkat çekici bir sonuç olarak nitelendirildi.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiğini buldu. İnsanların yaklaşık yüzde 30 ila 40'ı HLA-DQB1*06 olarak bilinen gene sahiptir. Artırılmış koruma, enfeksiyonları tamamen engellemek için yeterli olabilir.

"COVIDSİZ KİŞİLERDEN MİSİNİZ?"

Tüm ailenin virüs kapmasına rağmen hiç virüs belirtisi göstermemiş birçok insanın dünya çapında varlığı bilinmesi uzun bir süre gündemdeydi. Bilim insanları, bu insan grubuna "Covidsiz" adını vermişti.

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmanın başındaki kişi olan Dr. Alexander Mentzer, insanların aşıdan sonra yapılan Covid testlerinde, pozitif çıkma sürelerinde farklılık olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Elde ettikleri verilere göre; genetik kodun bunun zaman içinde etkileme fonksiyonunu değiştirebileceğiniz gösteriyordu.