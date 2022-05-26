Halsizliğin altın formülü! Her sabah aç karnına içtiğinizde halsizliğinizden eser kalmayacak…

Kahve kafein bakımından oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar kafeinin ise orta düzeyde alınmasının enerji seviyesini arttıracağı ve metabolizma hızını arttıracağını göstermekte. Aynı zamanda beyindeki enerjinin salınımından da sorumlu olan adrenalin hormonunun salınımını arttırır.

Sade bir fincan kahve içmek, serbest radikallerle mücadele ederken iltihabı azaltan ve birçok hastalığa karşı koruyuculuğu olan değerli bileşenlere ulaşmanızı sağlar.



Farr Enstitüsü'nde araştırmacı olan Doktor Daniel Boyer, nöronların aktivitesini azaltarak sizi yorgun hissettiren merkezi sinir sisteminin uyarıcısı olan adenozinin salgılanmasını geçici olarak bozarak yorgunluğa karşı etkili olur. Aynı zamanda kafein iyi hissetmemizi sağlayan kimyasal olan dopaminin üretimini de arttırır.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR KİLO VERMENİZİ KOLAYLAŞTIRIR

Doktor Boyer aynı zamanda kafeinin bireylerin sağlıklı kilolarında kalmasını kolaylaştıracağının altını çiziyor. Bu durumu "Bağırsak sağlığını desteklemesiyle ve kilo vermeyle bağlantılı olan yağ depolanmasının önüne geçerek aşırı kilolu olmak gibi kalp sorunlarının nedenlerini de tedavi ediyor" şeklinde açıklıyor.