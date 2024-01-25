Halsizliğin ardındaki neden kanınızda! Bu değeri mutlaka ölçtürün...





"YORGUNLUK, ZAYIFLIK VE NEFES DARLIĞI GÖZLEMLENİR"

Doç. Dr. Solmaz, aneminin erkeklerin fiziksel ve mental refahı üzerinde derin etkileri olabileceğine değinerek, "Yorgunluk, zayıflık ve nefes darlığı, günlük aktiviteleri ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek yaygın semptomlardır. Dokulara ve organlara azalan oksijen taşınması, bilişsel fonksiyonun bozulmasına ve egzersiz toleransının azalmasına neden olabilir, iş ve egzersiz aktivitelerini etkileyerek hem çalışmayı hem de diğer aktivitelerde bulunmamızı etkileyebilir. Fiziksel sonuçların yanı sıra, anemi duygusal ve psikolojik zorluklara da yol açabilir. Kronik yorgunluk ve zayıflık yaşayan erkekler, stres, anksiyete ve depresyona daha duyarlı olabilirler. Anemi ile başa çıkmak, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal dayanıklılığı artırabilir" dedi.



Erkeklerde anemiyi önlemenin hem beslenme hem de yaşam tarzı faktörlerini ele alan çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen Doç. Dr. Solmaz, yeterli demir içeren gıdaların, örneğin az yağlı etler, tavuk, balık, baklagiller ve takviyeli tahılları tüketmenin önemli olduğunu, ayrıca demir emilimini artıran C vitamini içeren yiyecekleri tüketmenin genel kırmızı kan hücre üretimini destekleyebileceğini söyledi.