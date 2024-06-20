Halsizliğinizin sebebi keneler olabilir! Bu belirtilere dikkat...

Sıcak havalarla birlikte ortaya çıkan keneler hakkında uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünün risklerini anlattı. Hastalığın belirtilerinden de bahseden Sarıkaya, vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:20 PAYLAŞ ABONE OL

Kene ısırmasının belirtilerine değinen Dr. Sarıkaya, "Kene ısırması belirtileri en yaygın olanı reflekslerin zayıflaması veya ortadan kaybolması ve bu durum kendisini daha çok genellikle kas güçsüzlüğü ile gösterir. Diğer belirtiler arasında ise hafif baş ağrısı, halsizlik ve vücutta döküntü, mide bulantısı ve kusma, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi, kaslarda ve eklemlerde ağrılar, boyun sertleşmesi vb. gibi keşifler gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir" dedi.