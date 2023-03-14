Hamilelikte İmplant Yapılır Mı? Hamileyken ve Emzirirken İmplant Yaptırmak Zararlı Mı?

Hamilelikte implant yapılır mı için kesin ve net yanıtlar yer almalıdır. Bir kadının iki canlı olmasından kaynaklı, vücudunun her şeyi kaldıramayacağı bir döneme girmektedir. Bu durum implant hamileyken yapılır mı sorusunu birebir ilgilendirir. Cerrahi operasyon olduğundan dolayı kişi için zararlı mı sorulması şarttır. İlaçlar, anestezi gibi faktörlerin buradaki etkisi büyüktür. Hatta Emzirirken implant yapılır mı olgusuna yönelik etkisi de gözle görülebilir düzeydedir.

Hamilelikte İmplant Yapılır Mı?

İmplant işlemi her insanın başına gelebilecek bir olaydır. İmplant doğrudan dişlerimizi ilgilendiren ve diş sağlığında önemli yere sahip olan bir durumdur. Dişin kökünü hedef alarak geçirilen bir ameliyattır. İmplant ameliyatında diş kökünde sorun olan dişlere yapay diş kökü takılır. Dolayısıyla cerrahi bir operasyondur. Yani ameliyat sırasında ve sonrasında birtakım şeylerin kullanılması şarttır. Aslında hamile birinin implant ameliyatı olmasında sıkıntı olup olmaması da cerrahi operasyon olmasından gelmektedir. Hamile bir kadın iki canlı olduğu için vücudu hassas olur. Bu dönemde kullandığı ilaçlara bile dikkat etmesi gerekir ki karnındaki bebeğe zarar gelmesin. Anestezi işlemi içerisinde implant ameliyatı gerçekleşeceği için hamile birinin implant yaptırması sakıncalıdır. İmplant ameliyatından sonra ilaç kullanılması gerektiği için hamile birinin implant yaptırması sakıncalıdır. Yine implant ameliyatından sonra röntgen istenildiği için hamile birinin implant yaptırması sakıncalıdır. Dolayısıyla hamile birinin implant ameliyatı geçirmesi sakıncalıdır ve önerilmez.

Emzirirken İmplant Yaptırmak Zararlı Mı?

Emzirme döneminde olan bir kadının yediğine ve içtiğine dikkat etmesi gerekir. Çünkü yedikleri ve içtikleri süt olarak bebeğine aktarılır. Bebeğin sağlığı için özverili olmak şarttır. Emzirirken implant yaptırmak için uzman bir doktora başvurmak gerekir. Sadece implant sonrası kullanılacak ilaçlar göz önünde bulundurularak yorum yapılabilir. Nasıl ki hamileyken implant yapmak ilaç kullanımdan dolayı sakıncalıysa emzirirken de bu geçerlidir.