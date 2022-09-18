Hassas cildi olanlar için hayat kurtaran öneri: "Duş sıcaklığını sakın bu ayarda kullanmayın"

Seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler tercih edilebilir. Alkol içeren ürün kullanımı, cildin kuruluğunu arttırabilir. Bu konuda dikkat etmek faydalıdır. Ayrıca dudaklardaki kuruma ve çatlamalar için nemlendirici ürünler kullanılmalıdır. Cildimiz bir taraftan bizi dış etkenlerden korurken, bir taraftan da dış dünya ile bağlantımızı sağlayan en büyük organımızdır. Özellikle değişen hava şartlarında cildin ihtiyaçları da değişir. Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildi daha kırılgan hale getirir. En sık yaşanan sorunlar ciltteki aşırı kurumanın sebep olduğu hassasiyet, kaşıntı ve buna paralel bazı cilt sorunlarındaki artıştır" dedi.



KIŞ AYLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kapalı ortam ve soğuk havalar da ciltlerin daha fazla kuruduğunu söyleyen Akın, "Bu tür ortamlarda cildinizi bol bol nemlendirin ve bol bol su için. Sıcak suyla yapılan duş yerine ılık suyla duş almaya özen gösterin çünkü sıcak su cilt kutuluğuna neden oluyor" diye konuştu.