Hastalıklardan korunmada en güçlü silah açıklandı! Özellikle çocuklarda ilk dikkat etmeniz gereken durum...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, anne babalara çocuklarını Covid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korumak için basit ama etkili önlemler almaları gerektiğini hatırlattı. Uz. Dr. Avcı, "Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak, basit gibi görünse de hastalıklardan korunmada en güçlü silahlarımızdan biridir" diyerek, aileleri uyardı.

İHA Giriş Tarihi: 06.10.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 16:30 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, enfeksiyon hastalıklarından korunmada el hijyeninin önemine dikkat çekerken, 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19'un çocuklarda da görülebildiğini hatırlattı. Çocuklarda Covid 19'un bulgularının genellikle ateş, öksürük, burun tıkanıklığı, halsizlik şeklinde olduğunu belirten Uz. Dr. Avcı, "Bazen bulantı, kusma ve ishal de görülebiliyor. Akciğer tutulumu olanlarda ise solunum zorluğu ve beslenme güçlüğü gelişebiliyor. Çocuklar hastalığı hiçbir belirti göstermeden de geçirebilir." diye konuştu.



Virüsün çocuklara damlacık yoluyla ya da oyuncak ve yüzeyler üzerinden bulaşabildiğini vurgulayan Dr. Avcı, kuluçka süresinin 1 ila 14 gün arasında değiştiğini, ortalama 5 gün olduğunu aktardı. Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırma konusunda ailelere önemli görev düştüğünü belirten Uzm. Dr. Avcı, "Çocuklarınıza rol model olun, çocuklarınıza el yıkamanın önemini anlatın. Küçük çocuklarınızın ellerini sık sık yıkayın, büyük çocuklara 20 saniye kuralını öğretin. Çocuklarınıza el yıkamayı sevdirirseniz, bu güzel alışkanlık onları enfeksiyon hastalıklarından korunmada ilk adım olacaktır." dedi.